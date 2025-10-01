【長野県佐久市】チェンソー・薪割り機・草刈り機など、作業機械の販売・修理「PLOW（プラウ）佐久平店」オープン！
株式会社ホンダウォーク（本社：新潟県上越市、代表取社長：石塚祥平）は、2025年10月11日（土）に長野県佐久市塚原288-1に、新店舗「プラウ佐久平店」をオープンいたします。
「野外仕事をもっと楽しく」をコンセプトに、薪割り機やチェンソー、芝刈機、刈払機など、幅広い作業機械を取り扱う「PLOW（プラウ）」が、長野県佐久市に待望の新店舗をオープンします。
■豊かな自然と共生する佐久地域のライフスタイルを強力にサポート
佐久地域は全国有数の晴天率と冷涼な気候、そして標高差を活かした農業が盛んな地域です。特に、うまみが凝縮された高原野菜は全国的にも高い評価を得ています。また、豊かな森林資源に恵まれ、林業や、薪ストーブを暮らしに取り入れる文化も根付いています。
■専門スタッフによる安心のサポート体制
主力商品である薪割り機やチェンソー、刈払機はもちろんのこと、昨今急速に拡大しつつあるバッテリー対応の作業機械も数多く取り揃え、お客様の多様なニーズにお応えします。知識豊富な専門スタッフが、お客様一人ひとりの用途に合わせた最適な一台をご提案いたします。
また、当店は販売だけでなく、修理・メンテナンスにも力を入れております。自社ブランド製品はもちろん、他メーカーの製品や他店でご購入された製品についても、修理のご相談を承ります。地域の皆様の「困った」に寄り添える、身近で頼れるお店を目指してまいります。
【新店舗情報】
・店舗名 プラウ佐久平店
・住所 長野県佐久市塚原288-1
・オープン日 2025年10月11日（土）
・営業時間 10：00～18：30
・定休日 火曜日
・電話番号 0267-88-6106
【会社概要】
・会社名 株式会社ホンダウォーク
・代表者 代表取社長 石塚祥平
・所在地 新潟県上越市三和区末野新田338
・設立 2005年
・事業内容 作業機械・農業機械の開発、製造、販売、修理など
・URL https://plow-power.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330643&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ホンダウォーク
