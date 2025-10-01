新型Audi Q6 Sportback e-tron：美しく機能的な電動SUVクーペ







Sportbackの導入により電動モデルAudi Q6 e-tronのラインアップを拡大SUVの機能性とクーペの優雅さを兼ね備え、デザイン志向のお客様を魅きつけるSUVクーペ2色のグローバル限定モデルAudi Q6 Sportback e-tron edition one合計100台同時発表アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、電動モデルAudi Q6 e-tronシリーズのラインアップを拡大し、人気の高いSUVクーペのAudi Q6 Sportback e-tronを10月1日より発売します。同時にAudi Q6 Sportback e-tronの導入を記念する世界的な販売記念限定モデルAudi Q6 Sportback e-tron edition one grey / blueを、本日より全国のアウディ正規ディーラー（127店舗、現時点）にて発売します。Audi Q6 e-tronシリーズは、アウディがポルシェと共同開発したスポーティでハイパフォーマンスなBEVプラットフォームPPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）をベースに、洗練されたアウディのSUVであるQモデルのスタイルと、e-tronのデザイン言語を融合させた次世代電動SUVです。今回発表のAudi Q6 Sportback e-tronは、SUVの居住性とSportbackの魅力を融合させ、より機能的で美しいプロポーションで、デザイン志向のお客様にアピールするSUVクーペです。Audi Q6 Sportback e-tronは、すでに馴染みのPPEのパフォーマンス、一充電走行距離、効率、充電という強みを備え、PPEの拡張性を裏付けています。スポーティなキャラクターを強調する印象的な外観デザイン初代Audi TT Coupéのアイコニックなデザインを思わせるSportbackの傾斜したルーフラインは、スポーティな美しさをさらに際立たせていて、そのシルエットは優雅に流れ水滴のような流線形を描きます。ルーフ全体のデザインが見直され、Sportbackの車高はSUVよりも最大40mm低く（Audi SQ6 Sportback e-tron）、この優れた空力性能によりcd値は0.26となり、SUVに対して一充電走行距離が最大20km増加しています(SUV cd値：0.28)。このようにSUVの力強いプロポーションにSportback独自のダイナミズムとエレガンスが加わり、Audi Q6 Sportback e-tronは静止していても、明確なスポーティさを放っています。垂直に構えたフロントデザインが、完全に閉じた立体的なシングルフレームの印象を際立たせています。セレナイトシルバーまたはハイグロスブラックのマスクが、サイドエアインテークを包み込みます。高い位置に配置されたデジタルデイタイムランニングライトにより、Audi Q6 Sportback e-tronは際立った存在感を放ちます。力強いボディに対して、グリーンハウスはより低く引き締まった形状となっています。ゆるやかな曲線を描き、ボディの鋭いラインやエッジと対比され、豊かな陰影を生み出しています。コンベンショナルなSUV仕様よりもダイナミックに絞り込まれたSportbackのリヤは、スポーティなエレガンスと力強さを融合させています。フラットなリヤウィンドウのエッジには、独立した3つ目のブレーキランプが組み込まれています。リヤのテールライトから後部ドアまで伸びる力強いラインは、quattroブリスターの上部とホイールアーチ上の幅広いショルダーを際立たせています。さらに、リヤクォーターウィンドウは上向きにカーブし、Sportbackならではのスタイルを強調しており、周囲を縁取るアルミ調トリムが、このディテールを一層引き立てています。途切れなく続くライトストリップと広々としたクリアなリヤアーキテクチャは、Audi e-tron GTシリーズにも共通し、アウディならではのクリーンでバランスの取れたデザインをSportbackに与えています。収納スペースには、511リットルのラゲッジコンパートメントと64リットルのフロントトランク（フランク）を備えています。リヤシートを折りたたむと、ラゲッジ容量が最大1,373リットルまで拡大します。2,895mmの長いホイールベースにより、室内スペースがリヤシートに至るまで十分に確保されており、25リットルの便利な収納スペースも備えています。Audi Q6 Sportback e-tronのインテリアは、ドアとダッシュボードにドライバーとパッセンジャーを包み込むソフトラップデザインを採用しています。曲面デザインとOLED 技術を採用するMMIパノラマディスプレイは、11.9 インチスクリーンのバーチャルコックピットプラスと14.5インチのMMI タッチディスプレイが一体となっています。これに加えて、ダッシュボードに一体化された10.9 インチの MMIパッセンジャーディスプレイ（オプション）やARヘッドアップディスプレイによりデジタルステージを構成しています。またAudi Q6 Sportback e-tronは、8パターンから選択可能なデジタルデイタイムランニングライトと、後続車へ注意を促すコミュニケーションライトとして安全性も高める360セグメントを備えた６枚のパネルによるライティングシグニチャーを表示するOLEDリヤライトを搭載しています。Sportbackのバリエーション：一充電走行距離は最長685km（Audi SQ6 Sportback e-tron）日本国内に導入されるAudi Q6 Sportback e-tronには、2種類のバッテリーサイズと2つの駆動バリエーションが用意されています。Audi Q6 Sportback e-tronは総電力量83kWhの高電圧バッテリーを搭載し、ローンチコントロールモードで215kWの最高出力を発揮して、後輪駆動により0-100km/h加速を7.0秒で達成します。一充電走行距離*1は最長589kmです。Audi Q6 Sportback e-tron quattroは、総電力量100kWhの高電圧バッテリーを搭載し、最大出力285kWを発揮して、quattro四輪駆動により0-100km/h加速を5.9秒で達成します。一充電走行距離*1は最長663kmです。Audi Q6 e-tronのスポーツグレードAudi SQ6 Sportback e-tronは、前後軸に計2つの電動モーターを搭載し、ローンチコントロールモードではシステム最大出力380kWを発揮、quattro四輪駆動により0-100km/h加速をわずか4.3秒で到達します。一充電走行距離*1は最長685kmです。最高速度はAudi SQ6 Sportback e-tronが230km/h、それ以外のモデルは210km/hです。Audi Q6 Sportback e-tronは、日常の利便性と長距離ドライブの快適さを両立させるために、最先端の充電技術を搭載した電動モデルとして、標準バッテリーには800Vテクノロジーを採用しており、欧州では最大充電出力は270kWに対応し、最適な急速充電ステーション（High Power Charging：HPC）を利用すると、約21分で充電レベル（SoC）を10％から80％まで回復させ、インテリジェントで予測的なサーマルマネージメントが、この高効率充電をサポートしています。日本では、最大135kWで対応し、Audi charging hub紀尾井町や芝公園、日本国内アウディ販売店に設置されているCHAdeMO方式として国内最大出力の150kW急速充電器を利用した場合、約35分で充電レベル（SoC）を10%から80%まで引き上げます*2。さらに8kWのAC充電にも対応し、家庭や公共施設での充電もスムーズに行います。Sportbackのスポーティなキャラクターにマッチする走行ダイナミクスAudi Q6 Sportback e-tronのために再設計されたフロントアクスルは、この電動Sportbackの走行ダイナミクスを大幅に向上させています。SUVと同様、Sportbackのトレーリングアームは、走行方向に向かってタイロッドの前方に配置されており、アクスルキネマティクスを最適化したことで、走行ダイナミクスがさらに高まり、ステアリングの応答性も改善しています。ステアリングラックをサブフレームに、剛性高く接合することで、より俊敏に反応します。新設計のステアリングと最新のソフトウェア制御は、新しいフロントアクスルと組み合わさることで、走行状況や路面状況について、ステアリングホイールを通じてより多くのフィードバックを連続的に提供し、Sportbackの機敏性をさらに高めています。後輪駆動志向のセッティングにより、駆動システム全体で柔軟性が高いトルクの四輪への駆動分配が実現し、Audi Q6 Sportback e-tronの走行ダイナミクスをさらに向上させています。quattro四輪駆動仕様では、前後アクスルに搭載された異なるサイズの電動モーターにより、フルロード時でも後輪駆動寄りのトルク分配が可能です。2タイプの導入限定モデル：Audi Q6 Sportback e-tron edition one grey / edition one blueAudi Q6 Sportback e-tronの導入に際し、世界的な販売を記念して展開される限定モデルAudi Q6 Sportback e-tron edition one greyとAudi Q6 Sportback e-tron edition one blueを発売します。2つの限定モデルは、Audi Q6 Sportback e-tron quattroをベースに、スポーティなS lineパッケージ、ダークAudi rings & ブラックスタイリングパッケージ、そして、ファンクションパッケージ、テクノロジーパッケージ、ラグジュアリーパッケージの5つのオプションパッケージを標準採用します。さらに、専用のダークヘッドライトハウジングや存在感のあるレッドブレーキキャリパー、Audi Sport製21インチアルミホイールを特別装備しています。インテリアにも、同じく特別装備のハイテックメッシュアンスラサイトのデコラティブパネルを採用するなど、細部にまでこだわり、導入限定モデルにふさわしい充実した装備となっています。日本市場では、マグネットグレーのedition one greyを80台、アスカリブルーメタリックのedition one blueを20台、限定導入します。