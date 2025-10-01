こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LYPプレミアム会員なら出前館の送料が期間中“無料※1”に！
～ 約2,400万人のLYPプレミアム会員に対して出前館サービスのお得な特典を提供 ～
株式会社出前館（以下、出前館）とLINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、LINEヤフーが提供する月額制のサービス「LYPプレミアム」における新特典として、出前館が運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」利用時の送料を無料とする特典を2025年10月1日（水）より期間限定で開始します。LYPプレミアム会員なら、2,000円以上のご注文で期間中いつでも送料無料でご利用いただくことが可能になります※1。
■ 送料の負担を軽減し、“デリバリーの日常化”へ
フードデリバリー市場は拡大を続けていますが、株式会社ICT総研が実施した「フードデリバリーサービス利用動向調査（出典：https://ictr.co.jp/report/20210405.html/）」※2では、フードデリバリーサービスに「不満」を感じる理由の第1位は「料理代金以外の費用がかかる」ことが挙げられています。
今回の取り組みにより、LYPプレミアム会員は出前館をお得に利用できるようになり、期間中は2,000円以上のご注文で配送料が無料となります※1。さらに、出前館では商品代金+送料という料金体系のためサービス料も発生せず、商品の金額だけで注文することが可能になります※3。この取り組みにより約2,400万人のLYPプレミアム会員に、日常のさまざまな食事シーンで、より身近で気軽なフードデリバリー体験を提供します。
出前館は、コーポレートビジョンとして「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」を掲げ、地域に根差したサービス展開で、あらゆる人々を支えて地域の活性化を目指しています。フードデリバリーは、日常のタイムパフォーマンスを向上させるだけでなく、小さなお子さまがいて外出が難しい方、体調が優れない方、共働きで忙しい方など、さまざまな生活シーンに寄り添う存在です。私たちは、デリバリーをもっと身近で気軽に利用できる“日常の選択肢”として定着させることで、ライフインフラとしての役割を果たしていきます。今回の取り組みを通じ、自炊・外食・テイクアウトに並ぶ選択肢として「デリバリーの日常化」へと推進してまいります。
■ グループシナジーによる新しい価値創出
出前館は2016年にLINE株式会社（当時）と資本業務提携を締結し、LINEヤフーの持分法適用関連会社として、これまでもグループとの連携を深めてきました。今回のLYPプレミアムとの連携はその関係をさらに発展させ、グループシナジーを活かした新しい価値創出の取り組みとなります。
■ 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2967/118640/118640_web_1.png
■ 「LYPプレミアム」について
「LYPプレミアム」は、LINE、ヤフー、PayPayがもっと楽しく便利になる特典を月額508円（税込）から利用できる月額制サービスです。1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム」（月額240円・税込）を追加費用無しで利用できたり※4、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、友だちに表示するプロフィールを使い分けられるサブプロフィール機能といった便利な「LINE」特典が利用できます。また「Yahoo!ショッピング」の利用で「PayPayポイント（期間限定）」が+2%貯まる、会員限定の「PayPayクーポン」が利用できるなど、おトクで便利な特典を利用できます※5。
なお、ソフトバンク端末でスマートログイン設定をしている場合、またはワイモバイル端末でY!mobileサービスの初期登録をしている場合は、追加料金なしで「LYPプレミアム」の特典を利用できます。
■ 出前館について
「出前館」は、全国47都道府県で展開する日本最大級のデリバリーサービスです。スマートフォンやPCから簡単に注文でき、自宅やオフィスなどさまざまなシーンでご利用いただけます。弁当・中華・カレー・ハンバーガー・洋食・和食・エスニック・ピザ・寿司・デザートなど幅広いジャンルの店舗が加盟しており、ユーザーはメニューや“現時点でのお届けまでの待ち時間”などの情報を見てご注文することが可能です。コーポレートビジョンとして「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」を掲げ、地域に根差したサービス展開で、あらゆる人々を支えて地域の活性化を目指しています。
※1：2,000円以上のご注文、出前館が配達を担うシェアリングデリバリー®が対象。
※2：2021年2月アンケート実施。
※3：現金支払いの場合のみ、別途手数料110円が発生。
※4：「LYPプレミアム」で利用できる「LINEスタンプ プレミアム」はベーシックコースが対象となります。すでに「LINEスタンプ プレミアム」を利用中のユーザーはお支払いが重複してしまうため、ご自身で「LINEスタンプ プレミアム」の解約手続きをお願いします。
※5：「LYPプレミアム」の全ての特典を利用するには、「LINE」とYahoo! JAPANのアカウント連携が必須となります。また、「PayPayポイント」や「PayPayクーポン」などのPayPayの特典を利用するにはYahoo! JAPANとPayPayのアカウントの連携が必要になります。「LYPプレミアム」会員特典は予告なく変更および一部が提供停止される場合があります。提供中の特典については「LYPプレミアム」のホームページでご確認ください。
【本施策について】
・送料無料は、出前館が送料負担しております。
・本施策は予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は特設ページをご確認ください。
・他クーポンとの併用はできません。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
中本（080-3545-2539）
mail：pr@demae-can.co.jp
株式会社出前館（以下、出前館）とLINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、LINEヤフーが提供する月額制のサービス「LYPプレミアム」における新特典として、出前館が運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」利用時の送料を無料とする特典を2025年10月1日（水）より期間限定で開始します。LYPプレミアム会員なら、2,000円以上のご注文で期間中いつでも送料無料でご利用いただくことが可能になります※1。
■ 送料の負担を軽減し、“デリバリーの日常化”へ
フードデリバリー市場は拡大を続けていますが、株式会社ICT総研が実施した「フードデリバリーサービス利用動向調査（出典：https://ictr.co.jp/report/20210405.html/）」※2では、フードデリバリーサービスに「不満」を感じる理由の第1位は「料理代金以外の費用がかかる」ことが挙げられています。
今回の取り組みにより、LYPプレミアム会員は出前館をお得に利用できるようになり、期間中は2,000円以上のご注文で配送料が無料となります※1。さらに、出前館では商品代金+送料という料金体系のためサービス料も発生せず、商品の金額だけで注文することが可能になります※3。この取り組みにより約2,400万人のLYPプレミアム会員に、日常のさまざまな食事シーンで、より身近で気軽なフードデリバリー体験を提供します。
出前館は、コーポレートビジョンとして「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」を掲げ、地域に根差したサービス展開で、あらゆる人々を支えて地域の活性化を目指しています。フードデリバリーは、日常のタイムパフォーマンスを向上させるだけでなく、小さなお子さまがいて外出が難しい方、体調が優れない方、共働きで忙しい方など、さまざまな生活シーンに寄り添う存在です。私たちは、デリバリーをもっと身近で気軽に利用できる“日常の選択肢”として定着させることで、ライフインフラとしての役割を果たしていきます。今回の取り組みを通じ、自炊・外食・テイクアウトに並ぶ選択肢として「デリバリーの日常化」へと推進してまいります。
■ グループシナジーによる新しい価値創出
出前館は2016年にLINE株式会社（当時）と資本業務提携を締結し、LINEヤフーの持分法適用関連会社として、これまでもグループとの連携を深めてきました。今回のLYPプレミアムとの連携はその関係をさらに発展させ、グループシナジーを活かした新しい価値創出の取り組みとなります。
■ 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2967/118640/118640_web_1.png
■ 「LYPプレミアム」について
「LYPプレミアム」は、LINE、ヤフー、PayPayがもっと楽しく便利になる特典を月額508円（税込）から利用できる月額制サービスです。1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム」（月額240円・税込）を追加費用無しで利用できたり※4、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、友だちに表示するプロフィールを使い分けられるサブプロフィール機能といった便利な「LINE」特典が利用できます。また「Yahoo!ショッピング」の利用で「PayPayポイント（期間限定）」が+2%貯まる、会員限定の「PayPayクーポン」が利用できるなど、おトクで便利な特典を利用できます※5。
なお、ソフトバンク端末でスマートログイン設定をしている場合、またはワイモバイル端末でY!mobileサービスの初期登録をしている場合は、追加料金なしで「LYPプレミアム」の特典を利用できます。
■ 出前館について
「出前館」は、全国47都道府県で展開する日本最大級のデリバリーサービスです。スマートフォンやPCから簡単に注文でき、自宅やオフィスなどさまざまなシーンでご利用いただけます。弁当・中華・カレー・ハンバーガー・洋食・和食・エスニック・ピザ・寿司・デザートなど幅広いジャンルの店舗が加盟しており、ユーザーはメニューや“現時点でのお届けまでの待ち時間”などの情報を見てご注文することが可能です。コーポレートビジョンとして「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」を掲げ、地域に根差したサービス展開で、あらゆる人々を支えて地域の活性化を目指しています。
※1：2,000円以上のご注文、出前館が配達を担うシェアリングデリバリー®が対象。
※2：2021年2月アンケート実施。
※3：現金支払いの場合のみ、別途手数料110円が発生。
※4：「LYPプレミアム」で利用できる「LINEスタンプ プレミアム」はベーシックコースが対象となります。すでに「LINEスタンプ プレミアム」を利用中のユーザーはお支払いが重複してしまうため、ご自身で「LINEスタンプ プレミアム」の解約手続きをお願いします。
※5：「LYPプレミアム」の全ての特典を利用するには、「LINE」とYahoo! JAPANのアカウント連携が必須となります。また、「PayPayポイント」や「PayPayクーポン」などのPayPayの特典を利用するにはYahoo! JAPANとPayPayのアカウントの連携が必要になります。「LYPプレミアム」会員特典は予告なく変更および一部が提供停止される場合があります。提供中の特典については「LYPプレミアム」のホームページでご確認ください。
【本施策について】
・送料無料は、出前館が送料負担しております。
・本施策は予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は特設ページをご確認ください。
・他クーポンとの併用はできません。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
中本（080-3545-2539）
mail：pr@demae-can.co.jp