LYPプレミアム会員なら出前館の送料が期間中“無料※1”に！



■ 出前館について

「出前館」は、全国47都道府県で展開する日本最大級のデリバリーサービスです。スマートフォンやPCから簡単に注文でき、自宅やオフィスなどさまざまなシーンでご利用いただけます。弁当・中華・カレー・ハンバーガー・洋食・和食・エスニック・ピザ・寿司・デザートなど幅広いジャンルの店舗が加盟しており、ユーザーはメニューや“現時点でのお届けまでの待ち時間”などの情報を見てご注文することが可能です。コーポレートビジョンとして「地域の人々の幸せをつなぐライフインフラ」を掲げ、地域に根差したサービス展開で、あらゆる人々を支えて地域の活性化を目指しています。





※1：2,000円以上のご注文、出前館が配達を担うシェアリングデリバリー®が対象。

※2：2021年2月アンケート実施。

※3：現金支払いの場合のみ、別途手数料110円が発生。

※4：「LYPプレミアム」で利用できる「LINEスタンプ プレミアム」はベーシックコースが対象となります。すでに「LINEスタンプ プレミアム」を利用中のユーザーはお支払いが重複してしまうため、ご自身で「LINEスタンプ プレミアム」の解約手続きをお願いします。

※5：「LYPプレミアム」の全ての特典を利用するには、「LINE」とYahoo! JAPANのアカウント連携が必須となります。また、「PayPayポイント」や「PayPayクーポン」などのPayPayの特典を利用するにはYahoo! JAPANとPayPayのアカウントの連携が必要になります。「LYPプレミアム」会員特典は予告なく変更および一部が提供停止される場合があります。提供中の特典については「LYPプレミアム」のホームページでご確認ください。



【本施策について】

・送料無料は、出前館が送料負担しております。

・本施策は予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は特設ページをご確認ください。

・他クーポンとの併用はできません。

・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。





【株式会社出前館 概要】

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者： 代表取締役社長 矢野 哲

コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/

サービスサイト：https://demae-can.com/



