こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、「d NEOBANK」スタート記念 法人さま向け振込手数料無料キャンペーン実施のお知らせ
～振込手数料無料回数を最大100回分プレゼント～
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年10月１日（水）より「d NEOBANK」スタート記念 法人さま向け振込手数料無料キャンペーンを開始いたします。
キャンペーン概要
1. 内容
期間内に下記、条件を達成したお客さまに、口座振替登録件数に応じて振込手数料無料回数を最大100回分プレゼントいたします。
【新規のかた】
対象期間中の当社法人口座の申込
申込月の3ヵ月後の月末までの本キャンペーンへのエントリー
申込月の3ヵ月後の月末までの口座振替登録*
【既存のかた】
対象期間中の本キャンペーンへのエントリー
対象期間中の新たな口座振替登録*
* 口座振替登録件数に応じて無料回数付与件数が異なります。
※ 特典付与時点の状況によっては特典付与の対象外となる場合もございます。詳しくは「5. 本キャンペーンの対象外となるお客さま」をご確認ください。
2. 対象期間
2025年10月１日（水）～12月31日（水）
3. 特典提供時期
【新規のかた】
2025年10月口座申込：2026年4月以降
2025年11月口座申込：2026年5月以降
2025年12月口座申込：2026年6月以降
【既存のかた】
2026年3月以降
※ 口座振替登録件数に応じて提供期間が異なります。
4. 対象支店
法人第一（106）
5. 本キャンペーンの対象外となるお客さま
特典提供時点で、以下に該当する場合はキャンペーンの対象外となります。
住信SBIネット銀行の代表口座をご解約されている場合
判定日時点で口座開設が完了していない場合
銀行取引が制限されている場合
住信SBIネット銀行の銀行取引規定等各種規定に違反した場合
口座のお申込時にキャンペーンコードを入力され、特典が付与された場合
以下の過去のキャンペーンで特典が付与された場合
2024年4~5月実施 口座振替新規登録キャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20240401_002374/index.html
2024年10~12月実施 口座振替・ペイジーダイレクト方式新規登録キャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20241001_002925/index.html
2025年4~5月実施 法人向け円普通預金キャンペーン（無料回数100回）
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250331_003747/index.html
2025年4~5月実施 法人向け円普通預金キャンペーン（無料回数60回）
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250331_003748/index.html
2025年4~5月実施 法人向け円普通預金キャンペーン（無料回数最大60回）
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250331_003749/index.html
2025年7~9月実施 法人口座新規開設キャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250701_004006/
その他、不正行為、利用規約違反、その他運営上の趣旨に反していると当社が合理的に判断した場合
ご注意事項
キャンペーンについて
本キャンペーンは、ご好評により想定以上のお申込みをいただいた場合や住信SBIネット銀行が想定しないお申込が殺到した場合、金融情勢の変化などにより見直しを必要とした場合などの際に、予告なくキャンペーン内容を変更、または中止する場合があります。
USEN支店、第一ビジネス営業部、USEN法人支店、ネオバンクビジネス支店、BillOne支店、中電ビジエネ支店にお申込みのお客さまは本キャンペーンの対象外です。事前にご確認のうえお申込みください。
本キャンペーンの適用は、お一人さま1回限りです。
口座開設審査について
法人口座の開設には審査がございます。審査の結果ご希望に沿えない場合がございますのであらかじめご了承ください。
入力内容不備などの理由で再申込が必要になり、再申込日が申込期限を超過した場合には特典付与の対象にはなりません。
不備などで受付番号が新しく付与された場合は、新しい受付番号の付与日を申込日として起算します。
口座振替登録について
住信SBIネット銀行純金積立サービス、公営競技団体、スマホ決済サービス事業者との口座振替登録は対象外となります。
お客さまがお手続きを開始してから口座振替が登録完了となるまでの期間はご利用会社によって異なります。所定の期間終了までに住信SBIネット銀行で口座振替の登録が完了していることが条件となるため、お早めにお手続きください。
対象期間中に登録した口座振替を同期間内に解約した場合は、特典付与の対象外となります。 システムメンテナンスなどにより、口座振替の申込ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
本キャンペーンの詳細は、期間中に掲載される当社WEBサイトの「キャンペーン情報」（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004374/
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
以上
