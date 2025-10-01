こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、「ｄNEOBANK」スタート記念 ｄポイントざくざく！住宅ローンキャンペーン実施のお知らせ
～合計最大30万ポイントプレゼント～
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は2025年10月１日（水）より「ｄNEOBANK」スタート記念ｄポイントざくざく！住宅ローンキャンペーンを開始しました。
キャンペーン概要
1. 内容
キャンペーン期間中に住宅ローン（※）をお借入いただいたかたにdポイント（期間・用途限定）1,000ptをプレゼント。
さらに対象期間中に2,500万円以上の住宅ローンお借入れと各種ドコモサービスのご契約（WEB限定）で、dポイント（期間・用途限定）を合計で最大30万ptプレゼントいたします。
※ フラット３５の借換は本キャンペーン対象外です。
2. 対象期間
借入期間
2025年10月１日（水）～2025年12月29日（月）
ドコモサービス契約期間
2025年10月１日（水）～2026年3月31日（火）
3. 特典内容
https://digitalpr.jp/table_img/2617/119169/119169_web_1.png
※ 住宅ローンお借入金額およびドコモ対象サービスのご契約に応じて、特典のポイント数が異なります。
4. 特典条件
https://digitalpr.jp/table_img/2617/119169/119169_web_2.png
5. 特典提供時期
特典①
特典②
2026年6月中旬頃
※ 特典の進呈は遅れる場合がございます。
対象支店
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）、おうちバンク支店（205）、リノシー支店（305）、ノムコム支店（306）、みらいバンク支店（307）、三井住友信託支店（402）、ゆたかバンク支店（501）、東宝ハウス支店（504）
※ 一部の銀行代理業者を通じてのお申込は対象外です。詳しくは銀行代理業者の窓口へお問い合わせください。
本キャンペーンについて
本キャンペーンの内容は、予告なく変更や延長、または中止する場合があります。
本キャンペーンは、申込状況に応じて予告なく終了する場合がございます。終了の際は住信SBIネット銀行ホームページ等でお知らせいたしますので、あらかじめご了承ください。
本キャンペーンの対象となる住宅ローンとは、「住宅ローン」「住宅ローン（WEB申込コース）」「住宅ローン（対面コース）」「住宅ローンプラス」「フラット３５（買取型）」「フラット３５（保証型）」「フラットパッケージローン」をさします。※フラット35の借換案件は対象外です。
特典①のギフトコードを受け取る際、個人情報のご提供について同意が必要となります。同意いただけない場合、特典受取の対象外となります。
特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
特典付与時点で住信SBIネット銀行代表口座を解約された場合、口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合はキャンペーン対象外となります。
その他、不正行為、利用規約違反、その他運営上の趣旨に反していると住信SBIネット銀行が合理的に判断した場合は対象外となります。
特典進呈時点でdポイントクラブ会員でない場合、特典は進呈されませんので新規ご登録をお願いいたします。
本キャンペーン適用は、お一人さま1回限りです。
本キャンペーンの詳細は、期間中に掲載される住信SBIネット銀行WEBサイトの「キャンペーン情報」（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004351/
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
