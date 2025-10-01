こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、「d NEOBANK」スタート記念 dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン実施のお知らせ
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年10月１日（水）より「d NEOBANK」スタート記念 dポイント どーんともらえる口座開設キャンペーンを開始いたします。
キャンペーン概要
1. 特典内容
対象期間中に口座開設されたお客さまのうち、指定の条件を満たした先着15万名さまにdポイント（期間・用途限定）最大15,000ポイントをプレゼントいたします。
特典①の条件を全て満たすとdポイント（期間・用途限定）10,000ポイントプレゼント
特典①を受け取ったかたで、更に特典②の条件のいずれかを満たすとdポイント（期間・用途限定）5,000ポイントプレゼント
2. 対象となるお取引
【特典①（全て達成）】
対象期間中に対象支店の口座を新規開設（先着15万名さま）
円普通預金残高10万円以上
※ 口座開設月の月末残高にて判定いたします。
ドコモ関連サービスの引落実績あり
※ 主な対象サービス：dカード、ドコモの回線料金（ahamo回線含む）、ドコモ光、ドコモでんき、ドコモガス
【特典②（特典①を受け取ったお客さまのうち下記いずれか達成）】
給与、賞与受取10万円以上
dカード（GOLD/GOLD U/PLATINUM）新規入会、もしくはアップグレード
※ ダウングレード後の再アップグレードの場合はキャンペーンの対象とはなりませんのでご注意ください。
※ 家族カードは対象外となります。
ドコモ回線（ドコモMAX/ドコモポイ活MAX）新規契約、もしくは料金プラン変更
※ ドコモMAXからドコモポイ活MAX、またはドコモポイ活MAXからドコモMAXへの料金プラン変更は対象とはなりませんのでご注意ください。
※ 特典①は、特典①の条件を達成した口座名義人ご本人さまのｄアカウントにてお受け取りください。
※ 特典②は、特典①を受け取ったdアカウントと同一アカウントに進呈されます。
※ 特典②を受け取るｄアカウントの名義人は、特典①を達成した口座名義人と同一である必要があります。同一でない場合、特典②が進呈されない可能性があります。
※ 特典②の条件達成（dカード（GOLD/GOLD U/PLATINUM）新規入会、もしくはアップグレード）、ドコモMAX/ドコモポイ活MAXを新規契約、もしくは料金プラン変更）は、特典①を受け取ったdアカウントにて達成判定をいたします。
3. 対象支店
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105)、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）
※ BaaS提携、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）のお客さまは本キャンペーン対象外となります。
※ 法人のお客さまは本キャンペーン対象外となります。
4. 対象期間
【特典①】
新規口座開設期間：2025年10月１日（水）～2025年12月31日（水）
口座振替引落確認期間： 2025年10月１日（水）～2026年2月10日（火）
【特典②】
給与賞与受取確認期間：2025年10月１日（水）～2026年1月31日(土)
dカード、ドコモ回線契約期間：2025年10月１日（水）～2026年1月31日(土)
5. 特典提供期間
【特典①】
特典①を達成したお客さまには達成期間に応じて、シリアルコードを「シリアルコード配布時期」に当社からメールにてお送りいたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2617/119162/119162_web_1.png
【特典②】
特典②の進呈は特典①の受け取りが条件となります。
特典②は特典①を受け取ったdアカウントに進呈いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2617/119162/119162_web_2.png
※ 特典進呈時期は目安となります。
ご留意事項
子ども口座は対象外となります。
口座振替登録について、お客さまがお手続きを開始してから登録完了となるまでの時間は収納企業によって異なります。
書面で口座振替登録を行う予定のお客さまは、収納企業経由で住信SBIネット銀行へ書類が送付されてくるため、住信SBIネット銀行へ到着するまでに相応の時間が掛かります。余裕を持ってお手続きいただきますようお願いします。
給与・賞与受取は入出金明細に「給与」、「賞与」のいずれかの記載のあるご入金が対象です。勤務先によっては「振込」扱いで振込まれる場合がありますが、その場合は対象となりませんので、ご了承ください。
特典の受け取りに際して、特典①と特典②の達成順は問いません。ただし、特典①の達成が確認できない場合は特典②は進呈されません。（例：給与賞与受取10万円を達成したものの、口座振替の引落が未確認の場合は対象外となります。）
特典②の受け取りには、株式会社NTTドコモへの個人情報の第三者提供についてお客さまのご同意が必要となります。ご同意いただけない場合は、特典②をお受け取りいただけませんので、あらかじめご了承ください。
ｄポイント（期間・用途限定）について
ドコモのスマートフォンの購入、dポイントマーケット、ローソン等の街のお店での利用等、幅広い用途にご利用いただけますが、通常のdポイントと異なり、利用用途が限定され、進呈時にそれぞれ固有の有効期間が設定されています。
進呈されるdポイント（期間・用途限定）の有効期限はポイント受取した月を1か月目として、6か月です。以降は失効しご利用いただけませんのでご注意ください。
dポイントクラブおよびdポイントの詳細については、dポイントクラブサイトをご確認ください。https://dpoint.docomo.ne.jp/
本キャンペーンについて
本キャンペーンは住信SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。
本キャンペーンは先着順での適用となり、規定人数に達した場合は告知のうえ、告知日の翌営業日に終了いたします。
特典進呈時点で当社代表口座を解約された場合、口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合はキャンペーン対象外となります。
システムの都合により、特典進呈が予定時期より遅れる場合があります。
特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
その他、不正行為、利用規約違反、その他運営上の趣旨に反していると住信SBIネット銀行が合理的に判断した場合は対象外となります。
本キャンペーン適用は、お一人さま1回限りです。
システムメンテナンス等により、給与・賞与受取の設定登録または口座振替の申込が出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
キャンペーン期間中の特典獲得を目的とした既存口座解約、再度の新規口座作成は対象外となる場合がございます。
本キャンペーンの詳細は、期間中に掲載される当社WEBサイトのキャンペーン情報（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004379/
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
以上
