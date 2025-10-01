こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ラウンドアップマックスロード AL シリーズ」 YouTube チャンネル登録者数が 10 万人を超えました
日産化学株式会社 農業化学品事業部 ラウンドアップ営業部で運営しているYouTubeチャンネル「ラウンドアップマックスロードALシリーズ」のチャンネル登録者数が10万人を超え、YouTubeから銀の盾を授与されました。銀の盾授与は農業生産者向け「農業応援Tube」に続いて2つ目と
なります。
「ラウンドアップマックスロードALシリーズ」は当社農業化学品事業部の公式チャンネルです。
一般家庭の皆さまの雑草に関するお困りごとをラウンドアップALで解決できるよう、動画配信
しています。
家周りで雑草が気になりやすい所や、雑草の生態、除草剤の使い方、草むしりと比較した除草剤のメリットなど様々な情報を発信、さらに一般家庭の皆さまが気になる、花壇や
ペットへの影響等についても分かりやすく解説しています。
一般家庭の皆さまだけでなく、雑草が気になる方全員に楽しく見て頂ける動画です。
今後も定期的な動画配信を行ってまいります。
是非チャンネル登録をお願いいたします。
本件に関するお問合わせ先
日産化学株式会社 経営企画部 企画室 広報グループ
関連リンク
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvMRS8TZmPFYigLFIum6VLw
