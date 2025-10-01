電通PRコンサルティング、台湾PR会社「十分好創意策劃管理顧問股份有限公司」と包括的な業務提携契約を締結

電通PRコンサルティング、 台湾PR会社「十分好創意策劃管理顧問股份有限公司 （GOOD INC.）」と包括的な業務提携契約を締結



株式会社電通PRコンサルティング（以下「電通PRC」）（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：山口恭正）は、台湾に本拠を構えるPR領域の専門会社「十分好創意策劃管理顧問股份有限公司」（以下「十分好創意」）（本社：台北市松山区、代表取締役：楊忠翰）と、PR業務に関する包括的な業務提携について同意し、2025年9月に契約を締結しました。

十分好創意は台湾に拠点を構えており、2人の創業者はマーケティングおよび広報分野において、28年以上にわたる専門的な経験を有しています。戦略的パートナーシップや豊富な実務ネットワークを活用して、多くの国内外クライアントにソリューションを提供しています。事業領域は、企業PR、ブランディング、ブランドデザイン、デジタルメディア、ESG戦略など多岐にわたり、国内外におけるブランド価値の向上を支援しています。

今回の提携により、両社が保有する情報・人材・事業ノウハウ、ならびに国内外のネットワークを相互に活用し、日台両国の企業、自治体、団体などに対して、より高付加価値のサービスを提供してまいります。





十分好創意 代表取締役 楊忠翰

「両社はこれまでに協力の実績を積み重ね、良好な信頼関係と相互理解を築いてまいりました。今回の戦略的提携は、サービス体制とネットワークを大幅に強化するものです。日台間のビジネス交流は一層活発化しており、海外PRの需要も高まっています。本提携を通じて、クライアントへのサービスをさらに充実させるとともに、クロスボーダーブランドの成長と発信力の強化を推進し、両社にとって持続的な協働価値を創出できると確信しています」

電通PRC 代表取締役社長執行役員 山口恭正

「十分好創意との協業を通じ、台湾と日本におけるPRサービスの協力体制を一層強固なものにできると確信しています。クライアントから国境を越えたニーズが寄せられた際には、双方の専門リソースやネットワークを最大限に活用し、強みを発揮しながら、多様な課題に迅速かつ的確に対応してまいります」

電通PRCは今後も十分好創意との連携を深化させ、日台PR業界の交流を推進するとともに、両国の企業やブランドが海外市場を開拓するための強固な橋渡し役を担ってまいります。両社は「誠実」を基盤に、多面的な協力を継続的に展開し、国際的なPRサービスの新たなモデルを共に築いてまいります。

株式会社電通PRコンサルティング

電通グループ内のPR領域における専門会社。1961年の創立以来、国内外の企業、政府、自治体、団体の戦略パートナーとして、レピュテーション・マネジメントをサポートしています。データ分析を行い、そこから得られたインサイトに基づくコンテンツ開発と最適な情報流通デザインを通して、クライアントと共にソーシャルイノベーションへの貢献を目指しています。これまで日本国内で最も優れたPR会社に贈られる「ジャパン・コンサルタンシー・オブ・ザ・イヤー」や「北アジアPRコンサルタンシー・オブ・ザ・イヤー」をPRovoke Media (旧Holmes Report）から授与されています。