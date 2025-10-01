瀋陽法庫国際飛行大会

AsiaNet 201130 （0244）

【瀋陽（中国）2025年9月30日新華社＝共同通信JBN】9月29日、2025年Liaoning Aviation Industry Development Conference（遼寧省航空産業発展会議）およびShenyang Faku International Flight Conference（瀋陽法庫国際飛行大会）が法庫財湖空港で開幕しました。中国共産党（CPC）遼寧省委員会副書記兼遼寧省省長のWang Xinwei（王新偉）氏が演説し、イベントの開幕を正式に宣言しました。

開会式では、Shenyang Metropolitan Circle Low-Altitude Economy Cooperation and Development Alliance（瀋陽都市圏低空経済協力発展連盟）が発足しました。中国工程院（Chinese Academy of Engineering）院士のYang Fengtian氏が連盟の名誉会長に任命され、中国初の低空経済データ要素サービスプラットフォームが立ち上げられました。会場では調印式が行われ、複数の航空機モデルを対象に260件の受注が予定されています。その後の活動では、主要なプロジェクト39件が一括して調印される予定です。今年の会議で、航空機受注とプロジェクト投資の両方で「ダブル1000億（double hundred billion）」の目標を達成する見込みです。

2012年に設立されたShenyang Faku International Flight Conferenceは、中国で初めて開催された国際一般航空展示会の1つです。一般航空に特化した数少ない大規模展示会の1つとして、瀋陽の対外開放の輝かしい象徴になっています。今年、Liaoning Aviation Industry Development Conferenceは、すでに10回開催されているShenyang Faku International Flight Conferenceと統合され、イベントの規模は拡大し、活動内容も充実し、プレゼンテーションも多様化が進みました。今年の会議は「Strengthening the Aviation Industry, Boosting Development Momentum（航空産業の強化、発展の勢いの促進）」をテーマに、10月1日まで開催されます。プログラムには、開会式1回、飛行大会1回、そしてLiaoning Aviation Industry Collaborative Development（遼寧省航空産業の協調的開発）、Integrated and Innovative Development of Low-Altitude Economy（低空経済の統合的かつ革新的な開発）、Advanced Aviation Manufacturing Technology and Equipment Development（先進的な航空機製造技術と設備の開発）、およびAnnual Meeting of the Liaoning Aviation Industry Development Promotion Association（遼寧省航空産業発展促進協会年次総会）の4つの特別イベントが含まれます。



これらのイベントを組み合わせることで、会議、展示、パフォーマンスを統合した三位一体の航空イベントが実現します。

ソース：Shenyang Faku International Flight Conference