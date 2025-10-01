こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ポケットモンスター」との最新コラボレーションアイテムを2025年10月7日(火)より発売ピカチュウやゲンガー、ミミッキュなどゴーストタイプを中心に全23型を展開
パーカー・スタジャン・ハット・マフラー・キッズアイテムなど秋冬を彩るラインナップ
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年10月7日(火)より、「ポケットモンスター」とのグラニフオリジナルアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。
子供から大人まで世代を超え、世界中で愛されているポケットモンスター、略してポケモン。ポケモンは空、海、森、街の中と至る所でその姿を見ることができる不思議な不思議な生き物。今回はピカチュウに加えて、ゲンガー、ミミッキュ、ヒトモシなどゴーストタイプのポケモンたちを中心にピックアップしたコレクション！個性豊かなポケモンたちの賑やかなアイテムをぜひお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年10月1日(水)0:00から2025年10月6日(月)23:59までの期間、「ポケットモンスター」グラニフオリジナルアイテムの予約販売の受付を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
全23種類。
詳細は公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00464
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：74店舗（国内73、海外1）
※2025年10月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
