[ウェブ電通報] は株式会社 電通が運営するビジネス情報サイトです。 マーケティングや事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介しています。

ウェブ電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。9月22日から9月28日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■いまテレビにCM出稿する意義とは？3人のメディアプランナーが改めて考えてみた

https://dentsu-ho.com/articles/9428

#マーケティング#テレビＣＭ

高度化するテレビメディアについて、新たに登場しているサービスや、そのサービスを利用した広告主の事例を紹介し、どのようにテレビCMを活用していけばよいかをお伝えする本連載。今回は、最前線で広告主と向き合う電通の3人のメディアプランナーが、「いまテレビにCM出稿する意義」について改めて考えます。記事を読む

著者：窪谷 航（電通 第2マーケティング局）×吉岡 俊祐（電通 第3マーケティング局）×山崎 博史（電通 第1マーケティング局）×秋野 里奈（電通 ラジオテレビビジネスプロデュース局）

■電通×ヘラルボニー クリエイティブの力で障害のある人たちの「可能性」に光を当てる

https://dentsu-ho.com/articles/9412

#アーティスト#カンヌライオンズ#クリエイティビティ

「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル」が、6月16日から20日までフランス・カンヌで開催されました。世界最大規模のクリエイティビティの祭典は参加者たちの目にどう映ったのか。それぞれの視点でカンヌの「今」をひもときます。第2回は、現地で開催された電通のセミナーをリポートします。記事を読む

著者：長谷川 輝波（電通 BXクリエイティブセンター）

■愛車が広告媒体になる！CheerDriveの「マイカー広告」が注目される理由

https://dentsu-ho.com/articles/9419

#OOH#モビリティ#広告#スタートアップ

CheerDriveが提供するのは、生活者が自分のクルマで企業やブランドを広告する「マイカー広告」。「生活者自身が広告媒体になる」という、新しい広告スタイルはいかにして誕生したのか？チアドライブ代表取締役の保科昌孝氏と語り合いました。記事を読む

著者：保科 昌孝（チアドライブ 代表取締役）×青木 康太（電通 第8マーケティング局）×佐々木 瞭（電通 フューチャークリエイティブリード室）

■「好き」を力にすると、どんなことができる？～カレー研究家・一条もんこ先生と、スパイス部の挑戦

https://dentsu-ho.com/articles/9436

#食#組織#企業経営

電通第2マーケティング局のプロジェクト「BUKATSU」。今回は、カレーやスパイス料理に興味を持つメンバーが集まった「スパイス部」の部長・沼田実伽子氏と、カレー研究家の一条もんこ氏の対談を通して、「好き」を突き詰めることが、どのように仕事や人生を動かしていくのかを深掘りします。記事を読む

著者：一条 もんこ（カレー研究家・スパイス料理研究家）×沼田 実伽子（電通 第2マーケティング局）

■ツジツマシアワセに取り組む6社と語った！食と健康のシアワセな関係

https://dentsu-ho.com/articles/9424

#健康#食品#食生活#ウェルビーイング

国内食品メーカーが結集して共に取り組むプロジェクト、その名も「ツジツマシアワセ」。趣旨に賛同し、新たに参画する企業も続々と増えている中、今回はPROJECT TOP PARTNERの6社による座談会を開催。プロジェクトの事務局を務める電通の北島陽介氏も交え、これまでの取り組みと今後の展望を語り合います。記事を読む

著者：小山 仁見（味の素 食品事業本部）×栗原 晃（エブリー デリッシュキッチンカンパニー マーケティングソリューションズ）×中島 みどり（キッコーマン 経営企画室）×髙倉 安佑子（J-オイルミルズ 家庭用油脂マーケティング部）×齋藤 猛（ニチレイフーズ 経営企画室）×吉川 由利子（ハウス食品 食品事業本部）×北島 陽介（電通 第4マーケティング局）

