【株式会社SHIP】福岡オフィスを移転。拡大する事業に対応し採用強化を加速

株式会社SHIP

株式会社SHIP（本社：大分県大分市、代表取締役：家長 真大）は、事業拡大に伴う採用強化と社員数の増加に対応するため、福岡オフィスを移転いたしました。

新オフィスでの業務開始は2025年9月1日よりスタートしております。

■移転の背景

当社は「ソフトウェアで日本のグローバル化を引き上げる」というミッションを掲げ、システム開発・デザイン・サーバー運用保守の3領域を中心に事業を拡大してまいりました。

なかでも福岡拠点は、今後の成長戦略における中核拠点として位置付けており、採用加速とチーム体制の拡充を進めております。

これに伴い、増員に対応できる執務スペースの確保と、働きやすい環境整備を目的として、新オフィスへ移転する運びとなりました。

■新オフィスの特徴

エントランスデザイン：来訪者を迎えるエントランスには木目とグリーンを取り入れ、開放感と温かみを両立。また、SHIPカラーを取り入れた看板を設置。企業カラーを象徴するデザインにより、一目でSHIPを印象づける空間となっています。

企業ブランドを体現する空間として、社員のモチベーション向上にもつながっています。

エントランスエントランス ロゴ

増員に対応できる広さ：44坪（約145平方メートル ）のスペースに拡張し、今後の採用計画を見据えた座席数を確保。増員に備えた最大18名規模のワークスペース。

カウンターテーブルも設置

快適な執務環境：140×70cmのゆとりあるデスク、木目調を取り入れた落ち着きあるデザイン。

デスク（作業風景）

コミュニケーション促進：会議室や休憩スペースを完備し、フラットで活発な組織づくりを支援。

■今後の展望

会議室

将来的には休憩エリアの設置も予定しており、社員がリフレッシュできる空間を新たに整えることで、執務環境のみならず働きやすさの向上にも取り組んでまいります。

福岡オフィスの移転を機に、採用を一層強化し、事業拡大を支える人材の受け入れを進めてまいります。

今後も社員一人ひとりが力を発揮できる環境を整え、地域と共に成長し続ける企業を目標とし、邁進してまいります。

【新オフィス概要】

所在地：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目9-11 大成博多駅東ビル7F

面積：44坪（約145平方メートル ）

移転日：2025年9月1日

アクセス：博多駅筑紫口から徒歩7分

【会社概要】

社名：株式会社SHIP

本社所在地：大分県大分市府内町1丁目4-11 つのビル3F

代表者：代表取締役 家長 真大

事業内容：WEB/モバイルアプリ開発、クリエイティブ支援、サーバー保守/クラウド支援

設立：2022年6月

URL：https://www.ship-inc.jp/

【採用情報】

株式会社SHIPでは、事業拡大を共に支えてくださる新しい仲間を募集しています。

採用情報はこちら：https://www.ship-inc.jp/recruit