鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、2025年10月1日付で、完全子会社である株式会社インタークエスト（代表取締役社長 岩松 教雄、本社所在地：大阪府大阪市、以下「インタークエスト」）のプロダクト販売に関する事業を承継したことをお知らせいたします。

これにより鈴与シンワートでは、インタークエストが自社開発・提供してきました予約システム「リザエン」およびクラウド型フォーム作成ツール「IQ-FORM」等のプロダクトを新たに取り扱うことで、クラウドサービス事業の強化を図り、鈴与シンワートグループとして、より多様化するお客様のDXニーズにお応えしてまいります。

■予約システム「リザエン」とは

予約システム「リザエン」は、200業種以上のあらゆるビジネスシーンで活⽤できる汎用性の高い予約システムです。

2000年のサービス開始以来、『信頼』と『実績』を積み重ね、上場企業から中⼩企業まで、幅広いお客様の予約受付・予約管理業務の効率化に貢献してまいりました。

セキュリティを重視する⾃治体・官公庁、⼤学等の学校法⼈、グローバル企業の厳格な要求基準にも対応可能なシステム・サーバ管理体制および情報管理体制を備えており、幅広いお客様、プロジェクトでご利⽤いただいております。

URL：https://www.riza-en.jp/

■クラウド型フォーム作成ツール「IQ-FORM」とは

「IQ-FORM」は、Webサイトとお客様をつなぐ 『かんたん』 『リーズナブル』 『セキュア』なクラウド型データベースシステムです。業種業態を問わず、様々な企業のマーケティング活動をサポートしています。

本サービスは、「ユーザー（顧客・会員）管理機能」「フォーム作成機能」「アンケート機能」「メール機能」の4つの主要機能から構成されており、これらの機能を組み合わせることで、Webマーケティング活動におけるPDCAサイクルを効率的に回すためのソリューションを提供します。

URL: https://www.iqform.jp/

■鈴与シンワート株式会社について

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

-本プレスリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

-本プレスリリースに掲載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、メール送付時点の情報です。

その後予告なしに変更となる場合があります。

-本プレスリリースにおける計画・目標などは、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。