【最大50％OFF！】 Monster Storageの人気アイテムがAmazonプライム感謝祭で特別価格に！今すぐチェック！

株式会社Ｔａｕｒｕｓ

株式会社Taurus（株式会社トーラス、本社：東京都）は、10月4日（土）～ 10月10日（金）(先行セール期間含む)にAmazonで開催される「プライム感謝祭」に参加いたします。

今回のセールではMonster Storageの人気商品を最大50％OFFの特別価格でご提供！

Amazon内公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7

Amazonセール会場 :https://www.amazon.co.jp/stores/MonsterStorage/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7?lp_asin=B0DSZP43RW&ref_=ast_bln

「プライム感謝祭」でMonster Storage製品がお得！

Monster Storageは、Amazonで10月4日（土）0:00から10月6日（月）23:59にかけて開催される「先行セール」と、10月7日（火）0:00から10月10日（金）23:59にかけて開催される「プライム感謝祭」において、対象商品が最大50％OFFとなる大規模セールを実施します。

この機会にぜひMonster Storageの商品をチェックしてみてください！

Monster Storageストアページはこちら

https://www.amazon.co.jp/stores/MonsterStorage/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7?lp_asin=B0CDFT13D8&ref_=ast_bln(https://www.amazon.co.jp/stores/MonsterStorage/page/83534D92-EF78-44C1-B37B-C6EA64C554F7?lp_asin=B0CDFT13D8&ref_=ast_bln)

3つの人気商品が特別割引！

今回特におすすめしたいのは、注目の人気商品3点。

どれも高い品質とMonster Storageらしいデザインを備え、性能面でも評価の高い注目アイテムです。

親指サイズのポータブルSSD PicoGo

PicoGo親指サイズの超小型ボディSSD

スマホやノートPCに挿しても邪魔にならない自然なフィット感。スマホとの直接接続が可能なType-C端子を採用。パソコンを介さずに写真や動画をほかのデバイスへ転送でき、バックアップやデータ整理が簡単に。複数機器での使いやすさを重視した設計です。

商品詳細：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8V7WVY7

スマホで使用可能。小型サイズなので邪魔にもなりませんもちろんPCでも使用いただけます

マグネット式ポータブルSSD MS-PSD

MS-PS【MagSafe対応】外付けSSD

スマートフォンのデータのバックアップがもっと便利に！MagSafe対応iPhone向け外付けSSDです。マグネットでiPhoneの背面に貼り付き、快適な操作が可能。高品質なProRes動画を直接記録できる外付けSSDです。

商品詳細：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D93PFJV4

スリムボディーで持ち運び便利Apple ProResに対応、ストレージを気にせず撮影可能です

ヒートシンク搭載内蔵SSSD MS950G70PCIe4HSE

MS950G70PCIe4HSE-04TBPCIe Gen4x4対応。高負荷作業も快適にこなす高速SSD。

PCIe Gen4x4インターフェースに対応し、高速なデータ転送とアプリケーションの快適な起動を実現。PS5にも対応しており、ゲーミングや映像編集などの高負荷な作業もスムーズにこなせます。放熱性や安定性にも優れているため、長時間の使用にも安心してご利用いただけます。

商品詳細：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLL9RTN4

PS5の使用要件をすべて満たしており、そのまま搭載可能PCIe Gen4x4インターフェースに対応、高速転送を実現

Amazon プライム感謝祭の対象商品は、<10月4日（土）0:00 ~ 10月10日（金）23:59>の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となりますのでお気に入りの商品を見つけたら迷わずご注文ください！

※Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。