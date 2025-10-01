ÇîÂ¿¤Î¿·Ì¾Êª¤¬±ØÊÛ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡ª¡Ø¸µÁÄÇîÂ¿¤á¤ó¤¿¤¤½Å¡Ù¤¬¶å½£±ØÊÛ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½éÄ©Àï¡ª
¸µÁÄÇîÂ¿¤á¤ó¤¿¤¤½Å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢10·î1Æü(¿å)¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè16²ó¶å½£±ØÊÛ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶å½£³Æ¸©¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿±ØÊÛ¤¬ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÇîÂ¿±Ø¼Ò°÷¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ª¤¹¤¹¤á±ØÊÛ¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÅ¹¼«Ëý¤Î¡Ø¤á¤ó¤¿¤¤½Å¤Î¤ªÊÛÅö¡Ù¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢ÃúÇ«¤Ëº«ÉÛ¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤¿¡¢º«ÉÛ´¬¤ÌÀÂÀ»Ò¤¬¤Þ¤ë¤´¤È°ìËÜ¡£ÆÃÀ½¤ÎÄ´Ì£¤À¤ì¤Î»Ý¤ß¤¬À÷¤ß¤ï¤¿¤ë¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£ÇîÂ¿¤Î¿©Ê¸²½¤Î¿è¤ò½¸¤á¤¿¤³¤ÎÌ£¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷¤Ç¶å½£¤òË¬¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤µ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÛÅö¤È°ì½ï¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¥Á¥é¥·¤ÎÅêÉ¼¥·ー¥ë¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©ºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä³Ý¤±»æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¤â¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖJR¥¥åー¥Ý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¶å½£¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡×¤Ê¤É¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£No.1±ØÊÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£ÇîÂ¿±Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤¡¢³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤°ìÉ¼¤Ç±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¸µÁÄÇîÂ¿¤á¤ó¤¿¤¤½Å ÇîÂ¿¡Ê¤¤¤Ã¤Ô¤óÅìÄÌ¤ê¡Ë
¤á¤ó¤¿¤¤½Å¤Î¤ªÊÛÅö
¢£¤ªÊÛÅö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
Ì£¤Î²«¶âÈæ
ÌÀÂÀ»Ò¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤á¤ó¤¿¤¤½Å¡×¡£ÌÀÂÀ»Ò¤È¤´¤Ï¤ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÆÃÀ½¤À¤ì¤Î±ü¿¼¤¤»ÝÌ£¡¢¤½¤·¤Æº«ÉÛ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²«¶âÈæ¡£¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´®Ç½¤Ç¤¤ë¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÎÊý¤Ë¤â¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤á¤ó¤¿¤¤½Å¤Î¡Öº«ÉÛ´¬¤ÌÀÂÀ»Ò¡×
º«ÉÛ¤äÅâ¿É»Ò¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ÝÌ£À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Ä´Ì£±Õ¤ËÄÒ¤±¹þ¤Þ¤ì¤¿ÌÀÂÀ»Ò¤Ï¡¢½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤¬Æü¡¹³ÎÇ§¡¦Ä´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤Ç´°À®¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¹¤Ë»ÝÌ£À®Ê¬¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÀ½Ä´Ì£¤À¤ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Àº«ÉÛ¤òÌÀÂÀ»Ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¼êºî¶È¤Ç´¬¤ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¿§ºÌË¤«¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±
ÍÌÀ³¤ÂÝ¤òÉß¤¤¤¿¤Û¤«¤Û¤«¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë´Ý¤´¤È£±ËÜÄÃºÂ¡£¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂçÍÕ¡¢¤´¤Þ¡¢»å¥È¥¦¥¬¥é¥·¤¬¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤âÈþÌ£¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ª½Å¤¬¥â¥Áー¥Õ¤ÎÆÃÀ½Êñºà
¤ªÅ¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ½¤Î¤ª½Å¤Ë¶á¤¯¡¢¼ê¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤·Á¡£
¤¹¤Ù¤Æ´°¿©¤¹¤ì¤Ð¡¢È¢¤ÎÄì¤Ë¤Ï¡Ö¡»¡»¡»¡»¡×¤¬¸½¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2025ÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊñÁõµ»½Ñ¾Þ¡¦Å¬ÀµÊñÁõ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÅ¹¤ÏÌÀÂÀ»ÒÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÇîÂ¿Ì¾Êª¡Ö¤á¤ó¤¿¤¤½Å¡×È¯¾Í¤ÎÅ¹¡Ö¸µÁÄÇîÂ¿¤á¤ó¤¿¤¤½Å¡¡À¾Ãæ½§¡×¡¢¤ªÊÛÅö¡¦¤ª¤ß¤ä¤²ÀìÌçÅ¹¡Ö¸µÁÄÇîÂ¿¤á¤ó¤¿¤¤½Å¡¡ÇîÂ¿¡×¡¢¤á¤ó¤¿¤¤¼Ñ¤³¤ß¤Ä¤±ÌÍÀìÌçÅ¹¡Ö¸µÁÄ¤á¤ó¤¿¤¤¼Ñ¤³¤ß¤Ä¤±ÌÍ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸µÁÄÇîÂ¿¤á¤ó¤¿¤¤½Å³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÉÚ¡¡Ä«¹á
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©810-0002 Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÀ¾Ãæ½§6-15
¡¦¸ø¼°WEB¡§https://www.mentaiju.com/
¡¦¸ø¼°ÄÌÈÎ¡§https://shop.mentaiju.com/