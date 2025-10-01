天才リリシストであり凄腕ラッパーのJ.I.D（ジェイ・アイ・ディー）！ 2026年6月に来日公演決定！

J.I.D ジェイ・アイ・ディー God Does Like World Tours



天才リリシストであり凄腕ラッパーのJ.I.D！ 2026年6月に来日公演決定！

公演概要

J.I.D

ジェイ・アイ・ディー

God Does Like World Tours

東京：2026年6月3日（水）開場18:00 / 開演19:00

The Garden Hall

チケット料金

●スタンディング：9,000円 (税込)

※入場時ドリンク別途必要 / ※入場整理番号付 / ※未就学児（６歳未満）入場不可

※公式チケット販売事業者以外の転売サイト等でご購入されたチケットに関しましては、入場の保障や、電子チケットへの振替等は対応致しません。会場への入場にはチケットが必要となり、購入履歴等での入場はできません。

お問い合わせ

キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間（平日11:00 ～ 18:00・土日祝10:00 ～ 18:00）

主催・招聘・企画制作： KYODO TOKYO / EVENTIM LIVE ASIA

協力: ユニバーサル ミュージック

日本公演HP : https://tickets.kyodotokyo.com/jid

チケット販売スケジュール

プレイガイド先行 (先着)：2025年 10月1日（水）12:00 ～ 2026年2月27日（金）23:59

チケット一般発売日 (先着) : 2026年 2月 28日（土）10:00～

アーティスト 各SNS

■オフィシャルHP：https://www.jidsv.com/

■公式X： https://x.com/jidsv

■公式Instagram：https://www.instagram.com/jidsv/

■公式YouTube： https://www.youtube.com/@jid6871

■公式Facebook：https://www.facebook.com/JIDSV

■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@jidsv

アーティスト詳細

米ジョージア州のイースト・アトランタ出身のヒップホップ・アーティスト、J.I.D。

両親が集めていたクラシック・ファンクやソウル系のレコードを聴いて音楽に触れて育つ。

J・コールの Interscope Records のベンチャー「Dreamville Records」と契約し、2017年にメジャーレーベル・デビュー。

2018年にはDenzel Curryの「Sirens」にフィーチャーされるなど、自身の創作活動以外の場でも大きく活躍。その年の自身の誕生日である 10月31日に待望の2ndアルバム『Dicaprio 2』をリリース。同アルバムは数多くの音楽誌から高い評価を受け、アルバムのジャケット写真が若かりし頃のレオナルド・ディカプリオに似ている役者を起用したことなどが話題となり、大きな注目を集めた。

2022年、Imagine Dragonsとの「Enemy」にフィーチャリングされ世界的な特大級ヒットを記録、さらなる大成功を収める。この大ヒットを受けて、3枚目のスタジオアルバム『The Forever Story』を発表、Lil Wayne、Yasiin Bey、Lil Durkなど、多数のゲストアーティストを迎え、ローリングストーン誌、コンプレックス誌、GQ 誌、XXL 誌、ピッチフォーク誌など、多くの「ベスト・オブ・2022」リストにランクイン、NPR のタイニー・デスク・コンサートにも出演し素晴らしいライブを披露。

その勢いを受けて、Eminemを迎えた「Animals」を含む4曲入りEP『GDLU (Preluxe)』を発表し、ファンの期待を大いに高め、2025年8月に4枚目のスタジオアルバム『God Does Like Ugly』がリリースされ、Clipse、Ciara、Ty Dolla $ign、Vince Staples、Jessie Reyez、Westside Gunnなど豪華ゲストが参加し、多彩で豊かなサウンドを生み出しました。『God Does Like Ugly』は瞬く間に2025年を代表するヒップホップ作品のひとつとなる。

ライヴパフォーマンスでも高い評価を得ており、世界中の会場をソールドアウトさせ、Coachella、Lollapalooza、Bonnarooなどの大型フェスにも出演。そしてこの度、自身最大規模となるツアー「God Does Like World Tours」で2026年6月に来日公演決定。前回来日公演はソールドアウト！今回も売り切れ必至！

NEW ALBUM 『God Does Like Ugly』

リリース日: 発売中 発売元：ユニバーサル ミュージック合同会社 https://umj.lnk.to/JID_GDLU



