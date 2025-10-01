ギガビットルーターの世界市場2025年、グローバル市場規模（シングルバンド、デュアルバンド、トライバンド）・分析レポートを発表
2025年10月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ギガビットルーターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ギガビットルーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界のギガビットルーター市場は2023年に数億ドル規模と評価され、2030年にはさらに拡大すると予測されています。ギガビットルーターとは、1Gbps以上の理論通信速度を提供するルーターを指し、家庭用および業務用双方で導入が進んでいます。市場全体は通信需要の増大、オンラインサービスの拡大、そしてクラウド利用の増加によって支えられています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
ギガビットルーターは、家庭または個人消費者向けと企業向けに大別され、それぞれにシングルバンド、デュアルバンド、さらに新たにトライバンド製品が普及しています。家庭向けでは高速動画配信やオンラインゲームの増加に伴い需要が高まっており、企業向けではクラウドサービスやテレワーク拡大に対応するための安定した高速通信が求められています。
________________________________________
タイプ別市場動向
シングルバンド製品は価格競争力で一定の需要を保っていますが、デュアルバンド製品は同時接続性能や混雑回避能力から主流となっています。さらにトライバンド製品は、IoT機器の普及や大規模家庭・オフィスでの同時利用を背景に新たな成長分野となっています。こうした多様化は消費者の用途に応じた選択肢を広げ、市場拡大の重要な要因となっています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は政府のデジタルインフラ整備政策や消費者の高速通信ニーズの高まりを背景に安定した成長を見せています。特に北米では5G普及との相乗効果でギガビットルーターの需要が増加しています。一方、アジア太平洋地域は世界をリードしており、中国が圧倒的な市場シェアを占めています。旺盛な国内需要、政策支援、そして強力な製造基盤が市場を牽引しており、日本や韓国、インドも大きな成長ポテンシャルを有しています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場における主要企業には、TP-LINK、D-Link、Cisco、Tenda、Belkin （Linksys）、NETCORE Group （qihoo 360）、MERCURY、Netgear、Asus、Huawei、Xiaomiなどが含まれます。
TP-LINKとD-Linkは家庭用市場での強みを持ち、コストパフォーマンスに優れた製品展開を行っています。Ciscoは企業向け高性能ルーターで圧倒的な存在感を示し、HuaweiやXiaomiは中国市場でのブランド力と技術力を背景に急成長しています。NetgearやAsusは高性能ゲーミングルーターで差別化を図っています。
________________________________________
技術革新と市場トレンド
ギガビットルーター市場の技術革新は、Wi-Fi 6やWi-Fi 6Eといった新規格の導入、AIを活用したトラフィック最適化、セキュリティ強化などに集中しています。また、IoT機器の普及に伴い、多数の端末接続を安定して処理できる高性能製品が求められています。さらに、クラウド管理型ルーターの普及により、遠隔操作やネットワーク管理の利便性が高まりつつあります。
