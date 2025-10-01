アニメイト通販「くじメイト」から 大人気BL漫画家『緒川千世先生』のオンラインくじが登場！10/1発売の最新作「君を見送る」の新規描き下ろしイラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、大人気BL漫画家『緒川千世先生』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには、10/1発売の最新作「君を見送る」をはじめ、緒川千世先生のデビューコミックスでもある「王子の箱庭」、「このおれがおまえなんか好きなわけない」や「おいたが過ぎるわ子猫ちゃん」「断熱線上の鼓動」のイラストを使用しました！
さらに！今回の「くじメイト」のために描き下ろした「君を見送る」新規イラストも登場！
ブラック×オレンジコーディネートのおしゃれな2人のイラストは必見です！
各作品の魅力がたくさん詰まった【『緒川千世先生』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330896&id=bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー（全1種）/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全2種からランダム）/8%
《C賞》 ミニアクリルスタンド（全6種からランダム）/12%
《D賞》 ミニ色紙（全6種からランダム）/30%
《E賞》 缶バッジ（全10種からランダム）/48%
＼『緒川千世先生』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード（全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330896&id=bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 B2タペストリー（全1種）
描き下ろしイラストを使用した “B2タペストリー”です。
「君を見送る」の2人が並んだ新規描き下ろしイラストを大迫力で楽しめます！
・素材：スエード
・サイズ：約W515mm×H728mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 アクリルスタンド（全2種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾るのはもちろん、外出先で写真を撮って楽しむのもおすすめです！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W61mm×H150mm以内 台座 約W45mm×H28mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 ミニアクリルスタンド（全6種からランダム）
「君を見送る」「おいたが過ぎるわ子猫ちゃん」「このおれがおまえなんか好きなわけない」「王子の箱庭」の描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“ミニアクリルスタンド”です！
どのイラストもとっても素敵なので、ぜひお部屋に飾って堪能してください♪
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W50mm×H85mm以内 台座 約W42mm×H30mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 ミニ色紙（全6種からランダム）
「君を見送る」「おいたが過ぎるわ子猫ちゃん」「このおれがおまえなんか好きなわけない」
「王子の箱庭」「断熱線上の鼓動」の描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“ミニ色紙”です！
可愛いデザインで思わず全部集めたくなっちゃいますね！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 缶バッジ（全10種からランダム）
「君を見送る」「おいたが過ぎるわ子猫ちゃん」「このおれがおまえなんか好きなわけない」
