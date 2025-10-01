レポートオーシャン株式会社プレスリリース :アジア太平洋地域自動車サイバーセキュリティ市場はEV普及率増加と高度な脅威防御技術革新を背景に2033年までに86億3730万米ドルに達すると予測されている
アジア太平洋地域自動車サイバーセキュリティ市場は、2024年に19億7,920万米ドルの規模に達し、2033年までに86億3,730万米ドルに成長すると予測されている。これは2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）が16.1％であることを反映している。コネクテッドカー技術とインテリジェント自動車システムの統合が進む中、サイバーセキュリティは同地域における重大な懸念事項となっており、メーカーと消費者の双方がデータ、ソフトウェア、電子システムを悪意ある脅威から保護することに注力している。
市場の拡大を推進するサイバー脅威の高まり
アジア太平洋地域におけるサイバー攻撃の急増は、市場成長の主要な原動力として浮上しています。 この地域におけるマルウェアとランサムウェア攻撃の有病率は、世界平均よりも顕著に高く、ランサムウェアとマルウェアのインシデントはそれぞれ1.7倍と1.6倍の頻度で発生しています。 接続された自動車やデジタル化された自動車の急速な採用により、サイバーリスクへの暴露が増幅され、車両は個人情報を求めたり、重要な車両システ その結果、堅牢な自動車サイバーセキュリティソリューションの需要は激化しており、予測期間を通じて市場の拡大を促進しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/asia-pacific-automotive-cybersecurity-market
コネクテッドビークルと安全システムの課題
成長の機会にもかかわらず、市場はコネクテッドカーや高度な安全システムから大きな課題に直面しています。 Bluetooth、Wi-Fi、GPSなどの接続機能は、車両の利便性を向上させるだけでなく、位置や行動パターンなどの個人データへの不正アクセスのリスクを高めます。 さらに、車線逸脱警告やアダプティブクルーズコントロールなどの複雑なアクティブセーフティシステムには、新たな脆弱性が導入されています。 Fiat Chrysler Automobilesがリモート違反の疑いで140万台の車両をリコールしたなどの過去の事件は、統合されたインフォテインメントシステムと運転支援技術を備えた車両におけるサイバーセキュリティの強化の重要な必要性を強調しています。
Oemおよび共同の率先による機会
主要なOemと組織が協力してサイバーセキュリティの枠組みを強化するにつれて、市場機会は拡大しています。 自動車メーカーは、コネクテッドカーや電動車にテレマティクスソリューションと高度なセキュリティ機能を導入することが増えています。 2022年にマイクロソフトが設立したアジア太平洋公共部門サイバーセキュリティ協議会や日本自動車工業会のサイバーセキュリティワーキンググループなどの地域イニシアチブは、サイバーセキュリティの課題に対処するための官民パートナーシップを促進しています。 これらの提携により、企業は積極的な戦略を採用し、高度な技術に投資し、急速に成長する市場で競争優位性を確保することができます。
主要企業のリスト：
● Aptiv
● Argus Cyber Security Ltd.
● ARILOU Automotive Cyber Security
● Capgemini
● Continental AG
● Denso Corporation
● ESCRYPT
● ETAS
● Elektrobit Automotive GmbH
● HARMAN International
● Honeywell International Inc.
市場の拡大を推進するサイバー脅威の高まり
アジア太平洋地域におけるサイバー攻撃の急増は、市場成長の主要な原動力として浮上しています。 この地域におけるマルウェアとランサムウェア攻撃の有病率は、世界平均よりも顕著に高く、ランサムウェアとマルウェアのインシデントはそれぞれ1.7倍と1.6倍の頻度で発生しています。 接続された自動車やデジタル化された自動車の急速な採用により、サイバーリスクへの暴露が増幅され、車両は個人情報を求めたり、重要な車両システ その結果、堅牢な自動車サイバーセキュリティソリューションの需要は激化しており、予測期間を通じて市場の拡大を促進しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/asia-pacific-automotive-cybersecurity-market
コネクテッドビークルと安全システムの課題
成長の機会にもかかわらず、市場はコネクテッドカーや高度な安全システムから大きな課題に直面しています。 Bluetooth、Wi-Fi、GPSなどの接続機能は、車両の利便性を向上させるだけでなく、位置や行動パターンなどの個人データへの不正アクセスのリスクを高めます。 さらに、車線逸脱警告やアダプティブクルーズコントロールなどの複雑なアクティブセーフティシステムには、新たな脆弱性が導入されています。 Fiat Chrysler Automobilesがリモート違反の疑いで140万台の車両をリコールしたなどの過去の事件は、統合されたインフォテインメントシステムと運転支援技術を備えた車両におけるサイバーセキュリティの強化の重要な必要性を強調しています。
Oemおよび共同の率先による機会
主要なOemと組織が協力してサイバーセキュリティの枠組みを強化するにつれて、市場機会は拡大しています。 自動車メーカーは、コネクテッドカーや電動車にテレマティクスソリューションと高度なセキュリティ機能を導入することが増えています。 2022年にマイクロソフトが設立したアジア太平洋公共部門サイバーセキュリティ協議会や日本自動車工業会のサイバーセキュリティワーキンググループなどの地域イニシアチブは、サイバーセキュリティの課題に対処するための官民パートナーシップを促進しています。 これらの提携により、企業は積極的な戦略を採用し、高度な技術に投資し、急速に成長する市場で競争優位性を確保することができます。
主要企業のリスト：
● Aptiv
● Argus Cyber Security Ltd.
● ARILOU Automotive Cyber Security
● Capgemini
● Continental AG
● Denso Corporation
● ESCRYPT
● ETAS
● Elektrobit Automotive GmbH
● HARMAN International
● Honeywell International Inc.