東京ばな奈の公式通販「パクとモグ」“秋の感謝祭”を開催！名古屋限定『あんバターサンド』初登場。「ご当地シュガーバターの木」やハロウィンフォトコンテストも開催

「東京ばな奈ワールド」「シュガーバターの木」などを展開する株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)の公式オンラインショップ「パクとモグ」は、2025年10月1日(水)～10月31日(金)までの期間中「パクとモグ 秋の感謝祭」を開催いたします。

東京ばな奈グループの公式通販「パクとモグ」が“秋の感謝祭”を開催！

東京ばな奈グループの公式通販「パクとモグ」から、秋が楽しくなるようなワクワクする企画をお届け！日頃よりご利用いただいているみなさまに感謝の気持ちを込めて、「パクとモグ 秋の感謝祭」を開催いたします。普段は地域限定で販売している「ご当地シュガーバターの木」や、名古屋地区限定で通販初登場の『あんバターホイップサンド』など、感謝祭だからこそ出会える商品をご用意しています。さらに、抽選でお菓子がもらえるフォトコンテストや楽しい企画も盛りだくさん！この機会にぜひ「パクとモグ」でのショッピングをお楽しみください。

秋の感謝祭限定！パクとモグ特別ラインナップ

■【通販初登場】バタースイーツ専門店の名古屋地区限定『あんバターホイップサンド』

普段は名古屋地区限定の『あんバターホイップサンド』が「パクとモグ」に初登場。こだわりはまるであんバターどらやきのようなしっとり生食感。炊きたての柔らかさにこだわった自家製小倉あんに、ふんわりとバターホイップショコラを絞り、しっとり食感の発酵バタークッキーでサンドしました。隠し味のゲランドの塩があんこの甘さを引き立てます。バタースイーツ専門店だからこそ生まれた、“バター×あんこ”の最強タッグの味わいをぜひお召しあがりください。

商品概要画像は4個入です

【商品名】

あんバターホイップサンド

【価 格】

4個入 1,080円(本体価格1,000円)

8個入 2,160円(本体価格2,000円)

詳しくはこちら

■地域限定サンド大集合！

「シュガーバターの木」を存分に楽しめる、5種類もの味が入った『シュガーバターの木 オールスター詰合せ』が期間限定で公式通販に登場です！定番ホワイトショコラサンドはもちろん、なんと4種のエリア限定サンドまで入った『シュガーバターサンドの木』大集合のスペシャルセットです。普段はなかなか食べられない味も、今だけ一度に楽しめちゃうチャンス。ぜひ食べ比べながらそれぞれの美味しさをお楽しみください。

定番『シュガーバターサンドの木』

シュガーバターでこんがり焼いたシリアル生地の、くせになるサクサク食感。一度食べたら忘れられなくなるミルキー感が自慢のホワイトショコラ。「シュガーバターの木」で不動の人気No.1を誇る、名作サンドです。

羽田空港限定『発酵焦がしバター』

香り豊かなフランス産発酵バターを生地にじゅわっとしみこませ、香ばしくパリッと焦がし焼きしたサクサクの生地。まるで空に浮かぶ雲のようにもこもこなエアインショコラをサンドしました。ひとくちかじれば、発酵バターの贅沢な香りと ショコラのミルキーな風味がお口いっぱい広がります。

名古屋地区限定『お抹茶ショコラ』

とにかく抹茶味が濃い こだわりの“ダブル抹茶”！日本有数の抹茶の里、愛知県西尾。香り高い抹茶とコク深い抹茶、2種類の石臼挽きした西尾抹茶をショコラとともにとろりと練りあげました。生地にも西尾抹茶を練りこんで、これまでにない抹茶づくしの一品です。普段は名古屋地区だけの、特別な味わいをどうぞ。

阪急うめだ本店限定『たっぷりショコラサンド横綱』

『たっぷりショコラサンド横綱』は、おいしさもボリュームも横綱級！定番サンドの堂々1.8倍もの量のショコラをどっさりはさみこんでいます。北海道ミルク100％のホワイトショコラにきめ細やかな泡を流しこみ、ムクムクふくらませた特製ショコラは、ふわとろのおいしさ。くせになるパリとろ新食感をお楽しみください。

博多限定『あまおう苺バター』

外から中まで、福岡が誇る「あまおう苺」づくし！ あまおう苺果汁がとろけた「オリジナル苺バター」を生地にかけ、ジュワッと香り高く焼きあげました。あまおう苺100％のジューシー苺ショコラをサンドすれば、“あまおう苺バター味”の出来上がり！サクッとかむと、甘く瑞々しい苺の香りが口いっぱいに広がります。

商品概要

【商品名】

シュガーバターの木 オールスター詰合せ

【価 格】56個入 5,400円 (本体価格 5,000円）

【内 容】シュガーバターサンドの木 20個、シュガーバターサンドの木（発酵焦がしバター・お抹茶ショコラ・あまおう苺バター）・たっぷりショコラサンド 横綱 各9個

詳しくはこちら

秋の感謝祭は特別企画も盛りだくさん！

＜感謝祭特別企画１.＞抽選でお菓子があたる！ハロウィンフォトコンテスト

「感謝祭」を盛り上げる“フォトコンテスト”も開催します！「パクとモグ」のお菓子をハロウィンらしくアレンジした写真や、仮装してお菓子を食べている写真など、対象ブランドの商品が入った写真を大募集！

@paqtomogをメンション、「＃ハロウィンにはパクとモグ」をつけてインスタグラムに投稿してくださいね♪投稿者の中から抽選で10名様に「パクとモグ」のお菓子5000円相当をプレゼント！

詳しくはこちら

＜感謝祭特別企画２.＞デジタルフレームも誕生！

写真デジタルフレームも登場！大人気「ぶにゃんこ」のデジタルフレームをご用意しています。お気軽にご応募をお待ちしております。

詳しくはこちら

＜感謝祭特別企画３.＞ パクとモグポイントがもらえる！ワードクイズ

秋の感謝祭企画として「ワードクイズ」を実施中。ランダムに表示されている言葉を並び替えて連想したり、表示されている文字には何の言葉が隠れているか探したり！「ワードクイズ」を全問正解した方の中から抽選で30名様に、「パクとモグ」のお買い物で使えるポイントを1000ポイントプレゼント！

詳しくはこちら

＜感謝祭特別企画４.＞東京ばな奈新グッズ・ぬいぐるみ付エコバッグ受注販売！

夏に開催した「東京ばな奈グッズ開発会議」にて、ファンのみなさんの投票でグッズ化が決定したアイテム「ばな奈といつでも一緒バッグ」の受注販売も実施！マスコットに生地を収納して持ち運びもできる、ぬいぐるみ付のエコバッグです。可愛くって機能的なグッズが、また一つ「東京ばな奈ワールド」に生まれました。いつでもどこでもばな奈と一緒におでかけしてくださいね。

【商品名】ばな奈といつでも一緒バッグ

【受注期間】10月6日(月)10:00～10月12日(日)23:59

【出荷時期】12月上旬ごろ順次発送

▼公式オンラインショップ「パクとモグ」

▼パクとモグスイーツショップ楽天市場店

キャンペーン概要

【名 称】パクとモグ 秋の感謝祭

【期 間】2025年10月1日(水)～10月31日(金)

【実施店舗】

公式オンラインショップ パクとモグ

シュガーバターの木とは

公式HP

公式X/旧Twitter

公式Instagram

シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。

公式HP

公式Instagram

バター合衆国「BUTTER STATE's」は、パティシエ達自慢の一品が集うバタースイーツブランドです。溢れるバターの美味しさをまるごと味わっていただきたくて独自の「バターなだれとろけ製法」も開拓し、ひたすら腕を振るいました。紋章に冠したバター色の王冠は、磨き上げた美味しさの証。食べごろのバタースイーツが豊富にできあがりました。どうぞたっぷりお楽しみください。