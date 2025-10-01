2025年11月27日、11月30日、ティートックレコーズより昨年『ダンス・イン・カレイドスコープ』のCDを発売したジャズピアニストKeiによるライブが決定！幻想的な夜をぜひ。
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/ 代表取締役：金野貴明）から昨年12月にニューアルバム『ダンス・イン・カレイドスコープ』をリリースしたジャズピアニストKeiによるリリースライブが決定！
心地よいサウンド、都会的なスムースジャズを追求し続ける彼女。
福岡と東京の2か所でのリリースライブはレコーディングメンバーでの開催となります。
万華鏡のような神秘的な世界をぜひライブでもお楽しみください。
当日は万華鏡も観ることができます。
Kei 『ダンス・イン・カレイドスコープ』リリースライブ
（1）11月27日（木）Jazz in COMBO（福岡県）https://newcombo.sakura.ne.jp/
18:30 Open/ 19:30 Start
（2）11月30日（日）六本木クラップス https://c-laps.jp/events/20251130_night/
18:00 Open / 19:00 Start
出演：Kei（ピアノ、歌）
杉浦睦（ベース）
大塲俊（ドラム）
お申込みは 各お店またはこちらから https://keipiano77.com/
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL:03-5789-5354担当：齋藤
URL:https://t-tocrecords.net/
Email:info＠t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330677&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
心地よいサウンド、都会的なスムースジャズを追求し続ける彼女。
福岡と東京の2か所でのリリースライブはレコーディングメンバーでの開催となります。
万華鏡のような神秘的な世界をぜひライブでもお楽しみください。
当日は万華鏡も観ることができます。
Kei 『ダンス・イン・カレイドスコープ』リリースライブ
（1）11月27日（木）Jazz in COMBO（福岡県）https://newcombo.sakura.ne.jp/
18:30 Open/ 19:30 Start
（2）11月30日（日）六本木クラップス https://c-laps.jp/events/20251130_night/
18:00 Open / 19:00 Start
出演：Kei（ピアノ、歌）
杉浦睦（ベース）
大塲俊（ドラム）
お申込みは 各お店またはこちらから https://keipiano77.com/
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL:03-5789-5354担当：齋藤
URL:https://t-tocrecords.net/
Email:info＠t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330677&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
プレスリリース詳細へ