【情報処理学会】2025年度第2回認定情報技術者（CITP）個人認証申請受付中
一般社団法人情報処理学会（会長：萩谷昌己）は、2025年度第2回認定情報技術者（CITP）個人認証申請受付を開始しました。CITP（Certifi ed IT Professional）は経済産業省の「ITスキル標準」が定義する情報技術者の7段階レベルに基づき、レベル4以上の上級技術者を対象としています。
■日程
・申請書配布期間：2025年9月5日（金）～2025年10月16日（木）
・申請受付期間 ：2025年9月12日（金）～2025年10月16日（木）17:00
・面接実施日 ：2026年2月21日（土）
・合格通知 ：2026年3月4日（水）［予定］
■対象職種・専門分野
経済産業省の「共通キャリア・スキルフレームワーク」では、IT人材を、基本戦略系人材、ソリューション系人材、およびクリエーション系人材の3つの類型に分けています。CITPは、システムの設計・開発や、信頼性・生産性の高い運用の総括を行い、高信頼システムの実現や生産性の向上を担うソリューション系人材に焦点を当てています。その中で、対応する情報処理技術者試験の高度試験が実施されており、かつ、ITスキル標準においてレベル4が定義されている職種・専門分野を対象とします。
■料金
・審査料（申請時）：22,000円（税込）
・登録料（合格時）：11,000円（税込）
■申請方法
Webページから申請要領、申請様式をダウンロードしてください。
ダウンロードページ：
https://www.ipsj.or.jp/CITP/kojin.html
■CITP制度
CITP制度の詳細については、情報処理学会の下記のURLを参照してください。
https://www.ipsj.or.jp/citp.html
＜本件に関するお問い合わせ＞
一般社団法人情報処理学会 調査研究部門
Email：ipsj.citp@ipsj.or.jp
