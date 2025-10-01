



ＪＡ全農兵庫が運営する、産地直送通販サイト「ＪＡタウン」内のショップ「あつめて、兵庫。」では、２０２５年１０月１日（水）より、数量限定で兵庫のブランド肉３種を年末年始にお楽しみいただける『兵庫ブランドを味わう 冬の鍋三昧セット（神戸ビーフ・播州百日どり・三田ポーク 各500g）』を、早割価格 かつ お客様送料負担なしで予約販売開始いたします。

日本一厳しい認定基準と言われるブランド牛「神戸ビーフ」、第15回地鶏・銘柄鶏好感度コンテストで最優秀賞に輝いた「播州百日どり」、兵庫県三田市にて環境や飼料にこだわって育てられた「三田ポーク」を、それぞれ鍋料理に使いやすいカット・量で個別包装し、お届けいたします。さらに今年は、内容を神戸ビーフモモ肉から肩ローススライスへ、播州百日どりもも肉から、もも肉とむね肉の２種食べ比べにリニューアルいたしました。

お歳暮での贈り物として、さらに年末年始のお集まりにご利用していただきやすいよう、１２月５日（金）出荷分、１２月１９日（金）出荷分、１２月２６日（金）出荷分の３期制でご注文を承ります。

■商品名：兵庫ブランドを味わう 冬の鍋三昧セット （神戸ビーフ・播州百日どり・三田ポーク 各500g）

■ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/ebcpset/

■販売期間：２０２５年１０月１日（水）～１２月中旬（予定） ※なくなり次第販売終了

■早割期間：２０２５年１０月１日（水）～１１月末予定＊1

＊１ 別途JAタウンで開催している「国消国産キャンペーン（お客様送料負担なし）」期間中のみ早割。

同キャンペーンは既定数に達し次第終了しますので、予定より早く終了する場合がございます。

（参考）国消国産キャンペーン https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

■早割価格：8,999円（税込・お客様送料負担なし） ※通常価格から10％OFF（1,000円引き）

■通常価格：9,999円（税込・送料別）

■出荷時期：【第1期】 ２０２５年１２月５日（金）出荷

【第2期】 ２０２５年１２月１９日（金）出荷

【第3期】 ２０２５年１２月２６日（金）出荷

■配送種別：クール冷凍

■出荷元：JAみのり 特産開発センター（神戸肉流通推進協議会加盟店 №454）

◎ 年末年始の鍋パーティーに！

鍋を囲むことが増える冬。家族や友人と集まる冬の食卓を彩る主役にぴったり。

冷凍庫に、すき焼き用・水炊き用・しゃぶしゃぶ用の3つの鍋料理用の３種のお肉があれば、きっと安心。

しかもブランド肉なので、楽しみが倍増します。

「今週は『神戸ビーフのすき焼き』食べたい！」

「来週は『播州百日どりの水炊き』しよう！」

「あ、『からあげ』にも出来るんじゃない？」など、家族の会話も弾むかもしれません。

体も心も温まる時間をお過ごしください。





◎ 冬の贈り物に！

お世話になった方への特別な年末の贈り物に。

冷凍なので、先様の都合の良いタイミングでお召し上がりいただけます。

また、年末年始の帰省先の実家などに送っておくのもお喜びいただけるはず！























