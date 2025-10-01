TMI税理士事務所（TMI Tax Office）開設のお知らせ

この度、TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中克郎）は、新たにTMI税理士事務所（TMI Tax Office）（所在地：東京都港区）を開設いたしましたので、お知らせいたします。

TMI総合法律事務所は今年10月1日に創立36年目を迎えるにあたり、クライアントに一層貢献できるサービスを拡充させる取り組みの一つとして、税務分野の充実を図ってまいります。

TMI税理士事務所には、大手税理士法人における租税実務、国税庁における調査・審理実務、国税不服審判所における審判実務など、豊富な経験を有する税理士が参画しています。

時代の変遷と共にクライアントを取り巻く環境が変化し続ける中で、多様なバックグラウンドをもつ専門家が一体となり、最適なアドバイスとソリューションを提供してまいります。

【TMI税理士事務所の業務分野】

・税務争訟対応

・税務調査対応

・タックスプランニング（組織再編、事業承継、相続等）

・その他税務に関するご相談（法人、個人）

【TMI税理士事務所の概要】

名称：TMI税理士事務所（TMI Tax Office）

所在地：〒106-6123 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー23階

TEL：03-6438-5511

E-mail：info_general@tmi.gr.jp

URL：https://www.tmi.gr.jp/service/tmi-tax.html

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士677名、弁理士102名（2025年10月1⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体とのデジタル化協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/