¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½Å´¡¡¶å½£À½Å´½êÂçÊ¬ÃÏ¶è¤Î´Ä¶ÊÝÁ´ÎÓ¤¬¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡×¤ËÇ§Äê
Åö¼Ò¤Î¶å½£À½Å´½êÂçÊ¬ÃÏ¶è¤Î´Ä¶ÊÝÁ´ÎÓ¡Ö¶¿ÅÚ¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¡Ë¤Î¿¹¡×¤¬¡¢ÃÏ°èÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÁý¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î¿½ÀÁ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¹ñ¤¬30by30 ³èÆ°¡Ê2030 Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÎ¦¤È³¤¤Î30¡ó°Ê¾å¤ò·òÁ´¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤ËÊÝÁ´¤¹¤ë¡Ë¤Î°ì´Ä¤ÇÇ§Äê¤¹¤ë¡¢¡ÖÌ±´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¡×¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ø¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢2023 Ç¯¤ËÏ¢·ÈÃÄÂÎ¤È¶¦Æ±Ç§Äê¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°À½Å´½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Ç2 ·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬ÃÏ¶è¤Î¶¿ÅÚ¤Î¿¹¤Ï¡¢µìÂçÊ¬À½Å´½êÈ¯Â¡Ê1971 Ç¯¡Ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸Î µÜÏÆ¾¼»á¡Ê²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤¿¡Ö¶¿ÅÚ¤ÎÀøºß¿¢À¸Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥³¥í¥¸ー¼êË¡¡ÊµÜÏÆÊý¼°¤Î¶¿ÅÚ¤Î¿¹¡Ë¡×¤ò¹©¾ìÎÐ²½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿´Ä¶ÊÝÁ´ÎÓ¤Ç¡¢É÷ÅÚ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ù¼ï¤ÎÁªÄê¡¢¿¢ºÏÌ©ÅÙ¤ª¤è¤Óº®¿¢¤Î¹©É×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¹©Åª¤Ê¿¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºßÍè¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¶á¤¤¿¢À¸³ØÅª¤Ë¤âµ®½Å¤Ê»ýÂ³Åª¤Ê¿¹¤Å¤¯¤ê¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢µÜÏÆÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·50 Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¿¹¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤È¤½¤Î°Ý»ý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÊ¬ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡Ö¶¿ÅÚ¤Î¿¹¡×¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ°¿¢Êª¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Åù¤òÄÌ¤·¤¿
50Ç¯·Ð²á¤·¤¿¡Ö¶¿ÅÚ¤Î¿¹¡×¤Î²ÁÃÍ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·Ê´ÑÌÌ¤«¤é¤âÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ï·Îð²½¤·¤¿ºùÊÂÌÚ¤Î¿¢¤¨ÂØ¤¨¤ò²ÃÂ®²½¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢À½Å´½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡§ https://www.nipponsteel.com/contact/
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¹ñ¤¬30by30 ³èÆ°¡Ê2030 Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÎ¦¤È³¤¤Î30¡ó°Ê¾å¤ò·òÁ´¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤ËÊÝÁ´¤¹¤ë¡Ë¤Î°ì´Ä¤ÇÇ§Äê¤¹¤ë¡¢¡ÖÌ±´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¡×¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ø¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢2023 Ç¯¤ËÏ¢·ÈÃÄÂÎ¤È¶¦Æ±Ç§Äê¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°À½Å´½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Ç2 ·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬ÃÏ¶è¤Î¶¿ÅÚ¤Î¿¹¤Ï¡¢µìÂçÊ¬À½Å´½êÈ¯Â¡Ê1971 Ç¯¡Ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸Î µÜÏÆ¾¼»á¡Ê²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤¿¡Ö¶¿ÅÚ¤ÎÀøºß¿¢À¸Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥³¥í¥¸ー¼êË¡¡ÊµÜÏÆÊý¼°¤Î¶¿ÅÚ¤Î¿¹¡Ë¡×¤ò¹©¾ìÎÐ²½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿´Ä¶ÊÝÁ´ÎÓ¤Ç¡¢É÷ÅÚ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ù¼ï¤ÎÁªÄê¡¢¿¢ºÏÌ©ÅÙ¤ª¤è¤Óº®¿¢¤Î¹©É×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¹©Åª¤Ê¿¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºßÍè¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¶á¤¤¿¢À¸³ØÅª¤Ë¤âµ®½Å¤Ê»ýÂ³Åª¤Ê¿¹¤Å¤¯¤ê¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢µÜÏÆÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·50 Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¿¹¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤È¤½¤Î°Ý»ý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÊ¬ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡Ö¶¿ÅÚ¤Î¿¹¡×¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ°¿¢Êª¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Åù¤òÄÌ¤·¤¿
50Ç¯·Ð²á¤·¤¿¡Ö¶¿ÅÚ¤Î¿¹¡×¤Î²ÁÃÍ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·Ê´ÑÌÌ¤«¤é¤âÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ï·Îð²½¤·¤¿ºùÊÂÌÚ¤Î¿¢¤¨ÂØ¤¨¤ò²ÃÂ®²½¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢À½Å´½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À½Å´½êÉßÃÏ¶³¦¤Î´Ä¶ÊÝÁ´ÎÓ¡Ö¶¿ÅÚ¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¡Ë¤Î¿¹¡×
¡¡
¡Ö¶¿ÅÚ¤Î¿¹¡×Æâ¤Î¾õ¶·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ö¶¿ÅÚ¤Î¿¹¡×¤ÎºùÊÂÌÚ
¡Ê¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÇ§Äê¼° 9 ·î30 Æü ÅÔÆâ¡Ë
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÇ§Äê¾Ú¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¶å½£À½Å´½êÂçÊ¬´Ä¶ËÉºÒ¼¼Ä¹ ÃÝ粼 °ìÀ¿
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÇ§Äê¾Ú¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¶å½£À½Å´½êÂçÊ¬´Ä¶ËÉºÒ¼¼Ä¹ ÃÝ粼 °ìÀ¿
°Ê ¾å
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡§ https://www.nipponsteel.com/contact/