『ドラゴンポーカー』で「ハロウィンログインキャンペーン」を10月1日（水）より開催！毎日ログインしてアイテムGET！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年10月1日（水）より「ハロウィンログインキャンペーン」を開催することをお知らせいたします。
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
期間中、15日間ログインすると、竜石が最大20個もらえる「ハロウィンログインキャンペーン」を開催いたします。ログイン日数ごとにカードの強化に役立つアイテムをプレゼント！ログイン15日目には「SSレアガチャチケット 2枚」が必ずもらえます。『ドラゴンポーカー』に毎日ログインして、アイテムを受け取りましょう！
「ハロウィンログインキャンペーン」開催！
■開催期間
2025年10月1日（水） 5:00 ～ 10月17日（金）23:59まで
期間中に15日ログインで、「竜石」最大20個GET！
【累計獲得報酬】
竜石 20個、SSレアガチャチケット 2枚、女王デビルフェアリー 各属性20枚、レア進化指輪 各属性10枚
1～4日目 竜石 1個
5日目 女王デビルフェアリー 各属性20枚、竜石 1個
6～9日目 竜石 1個
10日目 レア進化指輪 各属性10枚、竜石 1個
11～14日目 竜石 1個
15日目 SSレアガチャチケット 2枚、竜石 6個
※竜石以外のプレゼントがもらえるのは、ログイン5日目・10日目・15日目の最大3回です
※全てのプレゼントを手に入れるには、全17日間の期間中に、15日間のログインを完了させる必要があります
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
プレスリリース詳細へ