～子どもたちの創造力が街の元気に変わるプロジェクトで教育と地域活性化に貢献！～ 教育ネット、滑川市企業版ふるさと納税地域活性化等推進補助金「子どもと創る まちの魅力発信プロジェクト」寄附企業募集開始
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は滑川市が創設した「企業版ふるさと納税活用地域活性化等推進補助金」事業に採択され、企業版ふるさと納税の仕組みを活用した補助制度に係る寄付募集を開始しました。
教育ネットが提案し採択された「子どもと創る まちの魅力発信プロジェクト」は生成AIやデジタルものづくりなど、未来技術に触れられるワークショップを地元の子どもたちを対象に開催。ワークショップでは、最新技術に触れるだけでなく、子どもたちに地域の魅力を再発見してもらい、そのアイデアをもとにアクリルキーホルダーを制作します。さらに、そのキーホルダーをカプセルトイにして滑川市内各所に設置し、まちの魅力を発信します。本プロジェクトは単に学習プログラムを提供するだけでなく、地域資源の再発見や交流人口の拡大に寄与するものです。
この度、本プロジェクトの趣旨にご賛同いただき、ご寄附を検討いただける企業様を募集いたします。子どもたちの学びを活かしながら地域活性化を推進し、滑川市の地方創生に貢献する本プロジェクトへのご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330044&id=bodyimage1】
■「子どもと創る まちの魅力発信プロジェクト」について
本プロジェクトは、子どもたちが生成AIやUVプリンタなどの先端技術に触れながら、地域の魅力を発見し、自由に表現するワークショップを通じて、学びと地域活性化を繋ぐ取り組みです。
ワークショップで生まれたアイデアをもとに製作したキー繋ぐホルダーは、カプセルトイとして展開され、市内外の人々に届けられます。これにより、子どもたちの創造力が「地域ならではの魅力」として可視化され、観光・交流のきっかけとなることで、地域活性化と賑わいの創出に繋げていきます。
単なる学習プログラムにとどまらず、地域資源の再発見や交流人口の拡大に寄与する「持続可能な地域づくり」を目指すものです。
「子どもと創る まちの魅力発信プロジェクト」の詳細はこちらをご覧ください
https://edu-net.co.jp/namerikawa_kigyou_furusato
■企業版ふるさと納税活用地域活性化等推進補助金について
本補助金は、地域活性化等を促進する事業を提案・実施する事業者に対し、事業に必要な費用が最大100％補助されるものです。補助金の財源は、企業版ふるさと納税により調達されます。企業版ふるさと納税による寄附が事業に必要な額に達した場合、当該事業に寄せられた寄附金が補助対象経費の範囲内で提案者に交付されます。
補助金の詳細及び申込みについてはこちらをご覧ください
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/kouminrenkei/9561.html
■企業版ふるさと納税とは
企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し、企業が寄附を行った場合に寄附額の最大９割が法人関係税から控除されるメリットに加え、公民連携を通じ、社会への貢献・SDGsへの貢献による企業イメージの向上や新たなビジネスチャンスの創出にも繋げることが可能です。
※本プロジェクトへの寄附については、滑川市内に本社を置く企業は、企業版ふるさと納税の税制優遇措置の対象外となりますのでご注意ください。
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:柳瀬・大谷
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
教育ネットが提案し採択された「子どもと創る まちの魅力発信プロジェクト」は生成AIやデジタルものづくりなど、未来技術に触れられるワークショップを地元の子どもたちを対象に開催。ワークショップでは、最新技術に触れるだけでなく、子どもたちに地域の魅力を再発見してもらい、そのアイデアをもとにアクリルキーホルダーを制作します。さらに、そのキーホルダーをカプセルトイにして滑川市内各所に設置し、まちの魅力を発信します。本プロジェクトは単に学習プログラムを提供するだけでなく、地域資源の再発見や交流人口の拡大に寄与するものです。
この度、本プロジェクトの趣旨にご賛同いただき、ご寄附を検討いただける企業様を募集いたします。子どもたちの学びを活かしながら地域活性化を推進し、滑川市の地方創生に貢献する本プロジェクトへのご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330044&id=bodyimage1】
■「子どもと創る まちの魅力発信プロジェクト」について
本プロジェクトは、子どもたちが生成AIやUVプリンタなどの先端技術に触れながら、地域の魅力を発見し、自由に表現するワークショップを通じて、学びと地域活性化を繋ぐ取り組みです。
ワークショップで生まれたアイデアをもとに製作したキー繋ぐホルダーは、カプセルトイとして展開され、市内外の人々に届けられます。これにより、子どもたちの創造力が「地域ならではの魅力」として可視化され、観光・交流のきっかけとなることで、地域活性化と賑わいの創出に繋げていきます。
単なる学習プログラムにとどまらず、地域資源の再発見や交流人口の拡大に寄与する「持続可能な地域づくり」を目指すものです。
「子どもと創る まちの魅力発信プロジェクト」の詳細はこちらをご覧ください
https://edu-net.co.jp/namerikawa_kigyou_furusato
■企業版ふるさと納税活用地域活性化等推進補助金について
本補助金は、地域活性化等を促進する事業を提案・実施する事業者に対し、事業に必要な費用が最大100％補助されるものです。補助金の財源は、企業版ふるさと納税により調達されます。企業版ふるさと納税による寄附が事業に必要な額に達した場合、当該事業に寄せられた寄附金が補助対象経費の範囲内で提案者に交付されます。
補助金の詳細及び申込みについてはこちらをご覧ください
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/kouminrenkei/9561.html
■企業版ふるさと納税とは
企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し、企業が寄附を行った場合に寄附額の最大９割が法人関係税から控除されるメリットに加え、公民連携を通じ、社会への貢献・SDGsへの貢献による企業イメージの向上や新たなビジネスチャンスの創出にも繋げることが可能です。
※本プロジェクトへの寄附については、滑川市内に本社を置く企業は、企業版ふるさと納税の税制優遇措置の対象外となりますのでご注意ください。
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:柳瀬・大谷
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
プレスリリース詳細へ