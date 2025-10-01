『VASIC』阪急うめだ本店にて10周年記念イベントを締めくくる期間限定ショップをオープン

株式会社ヴァジックジャパン

株式会社ヴァジックジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：渡利 欣司）が展開するNY発のハンドバッグブランド『VASIC』は、2025年3月にブランド創設10周年を迎えました。

VASIC創設10周年を記念しまして、オリジナルのチャームセットをカスタマイズできるイベント“Extra Charms, Extra You.”を2025年10月15日(金)～11月4日(火)の期間限定で、大阪府にある阪急うめだ本店にて開催いたします。各地を巡回して展開してきたイベントが阪急うめだ本店で最終回を迎えます。「ワクワクするような高揚感を誘う“体験”を通じ、みなさまの記憶に残る1日を」という思いから、今までのVASICにないキッチュでプレイフルなチャームを多数ご用意しました。世界的にもチャームのアドオンが注目される今だからこそ、思い切って重ね付けのアイデアを膨らませてみては。

ポップアップイベント開催を記念して、全国各地で順次開催中のポップアップイベント“Extra Charms, Extra You.”でのみご購入いただける10周年モデルの新作バッグ「Bivi(ビビ)」、「Loop Mini Mini(ループミニミニ)」は、そんなチャームをプラスして自分だけのスタイルを完成できる仕様に。こちらのバッグとレザーチャームは、アーカイブに眠っていたレザーを再利用することで、サスティナブルに配慮したものになります。なお期間中は、バッグもしくはチャームセットをご購入のお客様にノベルティのキーホルダーもご用意しております。※なくなり次第終了

Bivi, Geranium10周年記念バッグ] Bivi \33,000(税込)

コンパクトなバレル型バッグの「Bivi（ビビ）」。立体のシルエットを打ち出したクリーンなデザインで、側面にはブランドを象徴する“V”をポイントに、ジッパーの引き手にはノットの金具をあしらいました。そのままストレートにお使いいただくのはもちろん、華奢なショルダーにチャームをつけて強めのアティテュードを演出するのもオススメ。ブランド10周年のタイミングにふさわしい、ファッションのユーモアを謳うアイテムです。

Loop Mini Mini, Stone[10周年記念バッグ] Loop Mini Mini \33,000(税込)

クラシカルな手提げバッグをベースにした「Loop Mini Mini（ループミニミニ）」。軽くて物を出し入れしやすいシンプルな造りで、内側にはポケットつき。付属のストラップをつければショルダーバッグとしてもお使いいただけます。無駄のない静謐なビジュアルが特徴ですが、時にはチャームを重ね付けすることでミスマッチを狙うのもおしゃれ。バッグをキャンバスに、＋αで個性を打ち出すことができます。

■POP-UP STORE 「Extra Charms, Extra You.」＠HANKYU UMEDA

期間：2025年10月15日(水)～11月4日(火)

場所：阪急うめだ本店 1階 バッグギャラリー プロモーションスペース12

住所：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7

■ VASIC(ヴァジック)について

2015年に誕生したVASICは、ミニマルな美しさをデザインのスタンダードに据え、ニューヨークのエッセンスを映し出すアクセサリーブランドです。

時にクールで、時にエレガント。マスキュリンとフェミニンを行き来しては、ジェンダーの枠にはまらないVASICらしさを提案。無機質なストリートを背景に、強さとしなやかさをもつ大人を主役にしたストーリーを紡ぎます。

VASICが目指すのは、装いを完成させるパズルのピースでありながら、時には主役としても輝く美しいバッグ。季節をポエティックに投影した素材やカラーは、ファッションの楽しさを表現。そして、スタイリッシュな見た目の裏には、使いやすさを考慮した機能性を追求。年齢やライフスタイルを問わず、人生のどのステージにおいてもパートナーとして愛せるモノづくりを続けています。

・公式オンラインストア｜https://www.vasic-newyork.jp/

・公式Instagram | https://www.instagram.com/vasic_japan/