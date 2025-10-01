iwaki公式Webショップ5周年記念！アニバーサリーセール限定「福袋」登場

AGCテクノグラス株式会社

AGCテクノグラス株式会社（本社：静岡県）は、iwaki公式Webショップのオープン5周年を記念し、2025年10月1日（水）～10月31日（金）の期間、「アニバーサリーセール」を開催します。期間中は全品20％OFFの特別価格で提供します。（一部を除く）さらに、通常は年末のみ販売している福袋を5周年記念セットにして特別にご用意しました。福袋は数量限定、売り切れ次第終了となります。

■セール概要

【期間】

2025年10月1日（水）00:00 ～ 10月31日（金）23:59

【セール内容】

・全品20%OFF ※一部対象外の商品もございます。

・公式Webショップのみの開催です。

5周年特設ページ :https://igc.co.jp/shop/pages/anniversary2025.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pressrelease202510

■アニバーサリーセール限定福袋

通常は年末のみ販売している福袋を5周年記念セットにして特別にご用意。各200袋の数量限定のため無くなり次第終了となります。ぜひお早めにご注文ください。

【商品名】 5周年 アニバーサリーセール限定福袋（Aセット）

【価格】5,500円（税込）

【セット内容】

・スイーツカップ（ゼリー）×4個

・スイーツカップ（ヨーグルト）×4個

・NEWコーヒーハウス ×1個

・メジャーカップ 100ml ×1個

・パック＆レンジ 200ml(グリーン)×2個

・パック＆レンジ 450ml(グリーン)×4個

・パック＆レンジ 500ml(グリーン)×1個

・パック＆レンジ 1.2L(グリーン)×1個

福袋Aセットはこちら :https://igc.co.jp/shop/g/gFUKU25A50A/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pressrelease202510

【商品名】 5周年 アニバーサリーセール限定福袋（Bセット）

【価格】5,500円（税込）

【セット内容】

・スイーツカップ（ゼリー）×4個

・茶器 ×1個

・ジャグ 600ml ×1個

・パック＆レンジ 200ml(オリーブグリーン)×1個

・パック＆レンジ 450ml(オリーブグリーン)×1個

・パック＆レンジ 800ml(オリーブグリーン)×1個

・密閉パック＆レンジ 110ml×1個

・密閉パック＆レンジ 350ml×1個

・密閉パック＆レンジ 700ml×1個

福袋Bセットはこちら :https://igc.co.jp/shop/g/gFUKU25A50B/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pressrelease202510

■人気商品

【パック＆レンジ7点セット】

パック&レンジ 7点セット クールグレー

\9,350(税込)→\7,480(税込) 20%OFF

商品ページはこちら :https://igc.co.jp/shop/g/gPC-PRN7GY2/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pressrelease202510

【キャセロール】

※料理は盛り付け例です。商品に食材は含まれません。

キャセロール

\2,970(税込)→\2,376(税込) 20%OFF

商品ページはこちら :https://igc.co.jp/shop/g/gB683/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pressrelease202510

■セールをもっとお得に楽しもう

１.公式メルマガ登録で2つの特典

〈特典1〉

10,000円（税込）以上のご購入で、期限内何度でも使える20％OFFクーポンをプレゼント。

〈特典2〉

初めてお買い物された方には、次回使える送料無料クーポンをプレゼント。

２.LINEクーポンGETでさらにお得に！

お友達登録でGETしたクーポンは、このセール期間もご使用になれます。セールの20%OFFと合わせて使えるので、さらにお得にお買い物ができます。

※過去にご使用された方は、お使いいただけません。

公式LINEお友達登録はこちら :https://igc.co.jp/shop/pages/line.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pressrelease202510こちらのQRコードからも公式LINEのお友達登録可能です

今回のセールでは、忙しい毎日の作りおきに便利な保存容器や人気のキッチンウェアが、お得に手に入るチャンス。

5周年の節目にふさわしい豪華なラインナップと特典が揃うアニバーサリーセール。iwaki商品をまとめて買う絶好の機会です。

5周年特設ページ :https://igc.co.jp/shop/pages/anniversary2025.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pressrelease202510

■会社名 ：AGCテクノグラス株式会社

■本社 ：静岡県榛原郡吉田町川尻3583番地の5

■代表者 ：取締役社長 山川 博

■創業 ：創業 明治16年10月24日

■設立 ：平成11年1月1日

■事業内容

電子機器用光学部材、工業用ガラス、耐熱食器、理化医療用ガラス、組織培養用プラスチック製品等、多岐にわたる製品の開発・製造。

WEBページ・SNS

■iwaki公式Webショップ

https://igc.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pressrelease202510(https://igc.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=pressrelease202510)



■公式SNS

X：https://twitter.com/iwaki_houseware

Instagram：https://www.instagram.com/iwaki_marche/

Facebook：https://www.facebook.com/iwaking.atg?fref=ts

LINE：https://igc.co.jp/shop/pages/line.aspx