【 大人の図鑑 × チチカカ 】 コラボレーションアイテム 販売開始！

世界中の文化をとり入れた遊び心あふれるカラフルなデザインで衣料品、服飾雑貨と生活雑貨の企画・販売を展開している株式会社チチカカ（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤井耕治）は、


2025年10月上旬より全国のチチカカ店舗・オンラインショップにて


【 大人の図鑑 × チチカカ 】 コラボレーションアイテムを販売いたします。








【PRODUCT】




大人の図鑑コラボ　エコバッグ



商品No:ZOWCC2314　大人の図鑑ｺﾗﾎ゛ ｴｺﾊ゛ｯｸ゛

　ポケットに収納してコンパクトに持ち歩ける、ポケッタブルタイプ


　古代エジプトの神様メジェドと宇宙人による誘拐？！のミステリアスでシュールな


　ポケットデザインは、使うたびニヤリと楽しくなる！


　\2,600＋tax




商品No:ZOWCCC7034　大人の図鑑ｺﾗﾎ゛ ﾎﾟｰﾁ





商品No:ZOWCCC7035　大人の図鑑ｺﾗﾎ゛ 巾着ﾎﾟｰﾁ




商品No:ZOWCC2316　大人の図鑑ｺﾗﾎ゛ﾀ゛ｲｶｯﾄｸｯｼｮﾝ




商品No:ZOWJC2315　大人の図鑑ｺﾗﾎ゛ Tｼｬﾂ



■チチカカ公式オンラインショップ


　大人の図鑑コラボレーショングッズ 特設サイト(https://www.titicaca-online.jp/topics/?pi3=367981)




■株式会社チチカカ


　Instagram：https://www.instagram.com/titicaca_jp/


　X：https://x.com/TITICACA_


　HP：http://www.titicaca.jp/


　店舗一覧：http://www.titicaca.jp/shops/


オンラインオンラインショップ：https://www.titicaca-online.jp/