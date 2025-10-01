完全溶接式プレート熱交換器の世界市場2025年、グローバル市場規模（プレート・ブロック型熱交換器、プレート・シェル型熱交換器）・分析レポートを発表
2025年10月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「完全溶接式プレート熱交換器の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、完全溶接式プレート熱交換器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の完全溶接式プレート熱交換器市場は2023年に数億ドル規模と評価され、2030年には再調整後の規模に達すると予測されます。予測期間中の年平均成長率も安定的に推移する見込みです。本レポートでは、石油・ガス分野や石油化学分野における需要を中心に、市場の動向と今後の展望が示されています。
________________________________________
産業チェーンと市場特性
完全溶接式プレート熱交換器は、高圧や高温環境下でも高い耐久性を発揮し、漏れリスクを最小化できることから、石油・ガス、石油化学、化学産業、発電産業などで需要が拡大しています。製品はプレートを溶接構造で一体化することで、パッキンの劣化や交換コストを削減できる特徴があります。これにより、長期的な信頼性が求められる分野での利用が増加しています。
________________________________________
タイプ別・用途別分析
タイプ別では、「プレート・アンド・ブロック型」がメンテナンスの容易さや設置の柔軟性で評価されており、「プレート・アンド・シェル型」は高圧用途での優位性から石油・ガス分野を中心に採用が進んでいます。用途別では、石油・ガスや石油化学に加え、食品・飲料、パルプ・紙、化学産業、発電産業など幅広い分野で利用が拡大しています。特に食品・飲料分野では衛生性が重視され、熱効率とともに安全性の高さが求められています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は政府の産業支援政策やエネルギー効率向上への取り組みを背景に安定的な成長を見せています。特に欧州は環境規制の強化が市場拡大を後押ししています。一方、アジア太平洋地域では中国が突出した成長を遂げており、強力な製造基盤と旺盛な国内需要が市場拡大をけん引しています。日本や韓国も技術力を背景に市場シェアを確保しており、インドや東南アジア諸国でもインフラ需要の高まりにより今後の拡大が期待されます。
________________________________________
主要企業の動向
本市場における主要企業には、Danfoss、Alfa Laval、Ziemex、Kelvion、Nexson Group、Barriquand、GEAが含まれます。
DanfossとAlfa Lavalは世界的に知名度が高く、幅広い熱交換器ソリューションを展開しており、研究開発とグローバル供給網の強化によって競争力を維持しています。KelvionやGEAは欧州市場に強みを持ち、産業用途に特化した製品群で評価されています。Nexson GroupやBarriquandは高付加価値製品を通じてニッチ市場での存在感を高めています。
________________________________________
技術革新と市場トレンド
完全溶接式プレート熱交換器の技術革新は、熱効率向上、コンパクト化、耐食性強化を中心に進んでいます。特に新素材の採用や製造プロセスの高度化により、製品寿命の延長やメンテナンスコスト削減が実現されています。また、持続可能性や省エネルギー性能の追求が顧客から強く求められており、環境規制への適合が製品選択の重要な基準となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「完全溶接式プレート熱交換器の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、完全溶接式プレート熱交換器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の完全溶接式プレート熱交換器市場は2023年に数億ドル規模と評価され、2030年には再調整後の規模に達すると予測されます。予測期間中の年平均成長率も安定的に推移する見込みです。本レポートでは、石油・ガス分野や石油化学分野における需要を中心に、市場の動向と今後の展望が示されています。
________________________________________
産業チェーンと市場特性
完全溶接式プレート熱交換器は、高圧や高温環境下でも高い耐久性を発揮し、漏れリスクを最小化できることから、石油・ガス、石油化学、化学産業、発電産業などで需要が拡大しています。製品はプレートを溶接構造で一体化することで、パッキンの劣化や交換コストを削減できる特徴があります。これにより、長期的な信頼性が求められる分野での利用が増加しています。
________________________________________
タイプ別・用途別分析
タイプ別では、「プレート・アンド・ブロック型」がメンテナンスの容易さや設置の柔軟性で評価されており、「プレート・アンド・シェル型」は高圧用途での優位性から石油・ガス分野を中心に採用が進んでいます。用途別では、石油・ガスや石油化学に加え、食品・飲料、パルプ・紙、化学産業、発電産業など幅広い分野で利用が拡大しています。特に食品・飲料分野では衛生性が重視され、熱効率とともに安全性の高さが求められています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は政府の産業支援政策やエネルギー効率向上への取り組みを背景に安定的な成長を見せています。特に欧州は環境規制の強化が市場拡大を後押ししています。一方、アジア太平洋地域では中国が突出した成長を遂げており、強力な製造基盤と旺盛な国内需要が市場拡大をけん引しています。日本や韓国も技術力を背景に市場シェアを確保しており、インドや東南アジア諸国でもインフラ需要の高まりにより今後の拡大が期待されます。
________________________________________
主要企業の動向
本市場における主要企業には、Danfoss、Alfa Laval、Ziemex、Kelvion、Nexson Group、Barriquand、GEAが含まれます。
DanfossとAlfa Lavalは世界的に知名度が高く、幅広い熱交換器ソリューションを展開しており、研究開発とグローバル供給網の強化によって競争力を維持しています。KelvionやGEAは欧州市場に強みを持ち、産業用途に特化した製品群で評価されています。Nexson GroupやBarriquandは高付加価値製品を通じてニッチ市場での存在感を高めています。
________________________________________
技術革新と市場トレンド
完全溶接式プレート熱交換器の技術革新は、熱効率向上、コンパクト化、耐食性強化を中心に進んでいます。特に新素材の採用や製造プロセスの高度化により、製品寿命の延長やメンテナンスコスト削減が実現されています。また、持続可能性や省エネルギー性能の追求が顧客から強く求められており、環境規制への適合が製品選択の重要な基準となっています。