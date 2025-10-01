フランク ミュラー パティスリー│和の味わいを贅沢に表現した「チョコ・和三盆プリン」と「抹茶・ほうじ茶ティグレ」が登場。GINZA SIXにて10月1日（水）発売

ワールド通商株式会社

フランク ミュラー パティスリーより、繊細かつ奥深い味のレイヤーが豊かな味わいを織りなす「チョコ・和三盆プリン」と、日本茶の繊細な香りと、焼き菓子の奥深い味わいが響き合う「抹茶・ほうじ茶ティグレ」が登場いたします。GINZA SIXにて、10月1日（水）発売です。

チョコ・和三盆プリン

「チョコ・和三盆プリン」は素材の香りと味わいが幾重にも重なり、まるで時の流れを映すかのように表情を変える2種類のプリンです。フランク ミュラーを象徴するビザン数字が踊るようにあしらわれたオリジナルマグカップに収められています。手にした瞬間も、味わったあとも、美しい“記憶のかたち”として心に残るひとときを演出します。

● チョコプリン

濃厚なカカオの風味と、絹のようになめらかな口溶けが特徴のチョコレートプリンをベースに、オレンジピールとコアントローを効かせたガナッシュ、そして芳醇な香りの日本酒ジュレを重ねた一品です。チョコレートの重厚感に、オレンジの華やかな香りと日本酒の余韻が寄り添い、時間の流れとともに味覚の印象が変化する、まさに“大人のためのデザート”に仕上げました。味と香りが幾重にも重なるその構成は、奥深く美しい時間を表現しています。

【レイヤー構成（下から）】

チョコプリン／オレンジガナッシュ（オレンジピール・コアントロー）／日本酒ジュレ

● 和三盆プリン

なめらかな食感のプリンに、希少な和三盆糖を贅沢に使用した上品でやさしい甘みのジュレと、香ばしいカラメルのジュレを重ねました。伝統的な和素材とフランス菓子を融合させることで、和と洋の絶妙なバランスを実現しています。静かで奥ゆかしい甘さの中に、カラメルのほろ苦さがアクセントを添え、心を落ち着けるような、穏やかで豊かな時間を演出します。

【レイヤー構成（下から）】

プリン／カラメルジュレ／和三盆ジュレ

また、ベースとなるプリンには、黄身のコクと甘みが際立つ「フルーツエッグ」を使用しています。自家製フルーツ酵母飼料で育った鶏から生まれるこの卵は、卵本来の豊かな風味を感じさせ、プリンに深みとまろやかな余韻を与えます。自然に恵まれた環境の平飼いでのびのびと育てられたこだわりの味わいが、口あたりのなめらかさと贅沢な深みを叶えています。

価格： 10,800円（税込）

数量：２個（チョコ・和三盆）

賞味期限：購入日当日

保存方法：要冷蔵10℃以下にて保存

抹茶・ほうじ茶ティグレ

「ティグレ」は、伝統的なフランス菓子として長く愛されてきた、贅沢な焼き菓子の象徴。しっとりとしたフィナンシェ生地に濃厚なガナッシュを重ねたその姿は、豊かな味わいと華やかさを兼ね備えた一品として、パティスリーの定番ながらも、特別感のある存在です。

フランク ミュラー パティスリーでは、この格式あるティグレに抹茶とほうじ茶という和の素材を融合。重なり合う豊かな香りと味わいが、ゆるやかに時を進めるような、心ほどけるひとときを紡ぎ出します。

● 抹茶ティグレ

しっとりとしたフィナンシェ生地に、ほろ苦い抹茶ガナッシュを重ねた「抹茶ティグレ」。生地には砕いたチョコレートを練り込み、焼き上げることで濃厚さとしっとり感を併せ持つ口あたりを実現しました。抹茶ガナッシュには、抹茶パウダーをふんだんに使用。抹茶ならではの上品な渋みと深みのある甘さが調和し、口に運ぶたびに印象が変わる奥行きのある風味が広がります。控えめでありながらも、凛とした存在感を放つ、大人のためのティグレです。

● ほうじ茶ティグレ

焙煎された茶葉の香ばしさとほろ苦さが、しっとりとしたフィナンシェ生地に優しく重なる「ほうじ茶ティグレ」。北海道産ミルクを使用したホワイトチョコレートと合わせたガナッシュは、香りと甘さの絶妙なバランスを叶え、口の中でふんわりと広がる豊かな余韻が魅力です。トップには、フランク ミュラーの世界観を象徴するビザン数字をデザインしたチョコレートタブレットをあしらい、味わいだけでなく、視覚にも“時”のエッセンスを添えました。

時間の重なりが記憶を紡ぐように、甘く豊かな時間は、やがて心の中に美しい余韻を残します。フランク ミュラー パティスリーのスイーツは、そうした“記憶に残る瞬間”をお届けする、小さな贈り物。その背景には、時計づくりを通して「時」を慈しむ姿勢を貫いてきたフランク ミュラーの哲学が静かに息づいています。

価格： 6,480円（税込）

数量：抹茶・ほうじ茶 各3個入り

賞味期限：入荷日含め15日

保存方法： 要冷蔵10℃以下にて保存

＜お問合せ先＞

フランク ミュラー パティスリー

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX ２F

営業時間：10：30～20：30

TEL：03-3569-0663

https://franckmuller-japan.com/patisserie/

※少数入荷の為、お受取ご希望日の5日前までにお電話にてご予約を推奨いたします。

※在庫状況により異なる場合がございます。