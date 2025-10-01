SiTime、Titan Platform（TM）を発表、40億ドル規模の振動子市場に参入
世界最小の振動子「Titan」がタイミング市場で最高レベルの集積を実現
※本リリースは、米国カリフォルニア州サンタクララにて現地時間2025年9月17日に発表した英文リリース＜ https://www.sitime.com/company/newsroom/press-release/sitime-enters-4b-resonator-market-titan-platformtm ＞に基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。
米国カリフォルニア州サンタクララ - 高精度タイミングデバイスのリーディングカンパニーであるSiTime Corporation ＜ https://www.sitime.com ＞（本社：米国カリフォルニア州サンタクララ市、NASDAQ: SITM、サイタイム）、および日本法人であるSiTime Japan合同会社（本社：東京都港区）は、米国時間2025年9月17日、ブレークスルーとなる新製品MEMS振動子「Titan Platform（TM） ＜ https://www.sitime.com/ja-jp/products/resonators ＞」を発表しました。Titanは、従来の水晶振動子で最小の製品に比べ4分の1以下という小型化を実現しています。過去に例のない小型化を実現したTitanは、小型かつバッテリー駆動を必要とするコネクテッドデバイスへの集積を可能とし、ウェアラブル機器、医療機器、スマートホーム、産業用IoT機器などの分野で次世代へ向けたイノベーションを加速します。Titanのリリースにより、SiTimeがサポートする市場規模（SAM）は4億ドル拡大し、今後3年以内に年10億ドル規模への成長が見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330892&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330892&id=bodyimage2】
SiTime CEOのRajesh Vashistは次のように述べています。
「Titanは、発振器からクロックデバイス製品、そして今、振動子に至るすべてのタイミング製品をワンストップで提供する唯一のプロバイダーとなるという当社のビジョンを体現する製品であり、10年以上にわたり当社が積み上げてきた、MEMS設計技術や材料科学、半導体プロセス技術分野におけるイノベーションの結晶です。Titanの基盤となっているのは当社の第6世代のMEMS技術であるFujiMEMS（TM）であり、その技術は競合他社に比べ数年先行しています。振動子をSoC、MCU、無線チップのパッケージに集積することで、お客様は製品のシステム価値向上と収益拡大を実現することができ、この集積化は、エレクトロニクス産業全体を変革へと導くこととなるでしょう」
集積がもたらす革新的なイノベーション
電子機器において、振動子は、クロックツリーを動かす「心臓部」の役割を担います。Titanは、以下の2つの方法で導入いただけます。
・PCB基板への直接搭載：迅速な導入が可能
・ベアダイ供給によるSoCまたはMCUなどへのパッケージ集積化：基板上の個別の振動子が不要に
機器メーカーや半導体メーカーのお客様は、製品の小型化、新機能の追加など、より高度な製品の実現にあたり、その要件にあわせた導入方法を柔軟に選択いただけます。
実際の活用シーン
Titanは、以下のような最も要求水準の高いエッジアプリケーションを想定して設計されています。
・ウェアラブル機器：スマートウォッチ、フィットネスバンド、持続血糖モニター、スマートグラス、フィットネスリングなどで、Titanの超小型フォームファクターと低消費電力のメリットを活用できます。
※本リリースは、米国カリフォルニア州サンタクララにて現地時間2025年9月17日に発表した英文リリース＜ https://www.sitime.com/company/newsroom/press-release/sitime-enters-4b-resonator-market-titan-platformtm ＞に基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。
米国カリフォルニア州サンタクララ - 高精度タイミングデバイスのリーディングカンパニーであるSiTime Corporation ＜ https://www.sitime.com ＞（本社：米国カリフォルニア州サンタクララ市、NASDAQ: SITM、サイタイム）、および日本法人であるSiTime Japan合同会社（本社：東京都港区）は、米国時間2025年9月17日、ブレークスルーとなる新製品MEMS振動子「Titan Platform（TM） ＜ https://www.sitime.com/ja-jp/products/resonators ＞」を発表しました。Titanは、従来の水晶振動子で最小の製品に比べ4分の1以下という小型化を実現しています。過去に例のない小型化を実現したTitanは、小型かつバッテリー駆動を必要とするコネクテッドデバイスへの集積を可能とし、ウェアラブル機器、医療機器、スマートホーム、産業用IoT機器などの分野で次世代へ向けたイノベーションを加速します。Titanのリリースにより、SiTimeがサポートする市場規模（SAM）は4億ドル拡大し、今後3年以内に年10億ドル規模への成長が見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330892&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330892&id=bodyimage2】
SiTime CEOのRajesh Vashistは次のように述べています。
「Titanは、発振器からクロックデバイス製品、そして今、振動子に至るすべてのタイミング製品をワンストップで提供する唯一のプロバイダーとなるという当社のビジョンを体現する製品であり、10年以上にわたり当社が積み上げてきた、MEMS設計技術や材料科学、半導体プロセス技術分野におけるイノベーションの結晶です。Titanの基盤となっているのは当社の第6世代のMEMS技術であるFujiMEMS（TM）であり、その技術は競合他社に比べ数年先行しています。振動子をSoC、MCU、無線チップのパッケージに集積することで、お客様は製品のシステム価値向上と収益拡大を実現することができ、この集積化は、エレクトロニクス産業全体を変革へと導くこととなるでしょう」
集積がもたらす革新的なイノベーション
電子機器において、振動子は、クロックツリーを動かす「心臓部」の役割を担います。Titanは、以下の2つの方法で導入いただけます。
・PCB基板への直接搭載：迅速な導入が可能
・ベアダイ供給によるSoCまたはMCUなどへのパッケージ集積化：基板上の個別の振動子が不要に
機器メーカーや半導体メーカーのお客様は、製品の小型化、新機能の追加など、より高度な製品の実現にあたり、その要件にあわせた導入方法を柔軟に選択いただけます。
実際の活用シーン
Titanは、以下のような最も要求水準の高いエッジアプリケーションを想定して設計されています。
・ウェアラブル機器：スマートウォッチ、フィットネスバンド、持続血糖モニター、スマートグラス、フィットネスリングなどで、Titanの超小型フォームファクターと低消費電力のメリットを活用できます。