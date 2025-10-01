京王不動産がTEPCO i -フロンティアズの住宅設備機器保証を採用、「住宅設備あんしんサポート」サービス内容の更なる充実化へ

TEPCO i-フロンティアズ株式会社

この度、TEPCO i-フロンティアズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 菊池英俊、以下「TEPCO i-フロンティアズ」）の提供する 『TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証（賃貸住宅用）』が、京王不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 金子伸雄、以下「京王不動産」）の賃貸オーナー様向け管理サポート「住宅設備あんしんサポート」に採用され、9月1日より導入を開始しました。

［オーナー様のリスク・負担軽減に貢献するサービスとして注目］

賃貸オーナー様が特に頭を悩ませるとされているのが、日々の暮らしの中で予期できない「住宅機器の故障・トラブルに対する対応の手間」と「突発的な修繕費用の負担」です。特に、2020年の民法改正以降は、設備の不具合が長期化するほど賃料減額のリスクも高まり、従前より迅速な対応がさらに求められるようになりました。「住宅設備機器保証」を導入することで、一定金額までの修繕・交換の費用が軽減。オーナー様と管理会社間の費用交渉等の手間も圧縮できるため、オーナー様・管理会社双方のリスク・負担軽減に貢献するサービスとして注目が高まっています。

［京王不動産 足立智彦 常務取締役のコメント］

この度の設備保証サービス導入により、オーナー様の賃貸住宅運営のリスク軽減にお役立ていただけると確信しています。ご所有物件の設備故障時に、スピーディかつ長期的に安心して対応できる体制を整えることで、賃料減額請求リスクに対応し、修繕費用の平準化・経費化することで賃貸経営の安定化に寄与できるものと考えております。今後も、オーナー様の目線に立ったサービス提供を追求し、より魅力的な資産運用のお手伝いをしてまいります。

［TEPCO i-フロンティアズ 菊池英俊 代表取締役社長のコメント］

当社保証サービスが、京王不動産様の業務効率化はもちろんのこと、オーナー様の負担軽減、経営の安定化にも貢献できることを嬉しく思います。世の中の働き方改革や生活スタイルの変化による在宅率の向上、ペット需要の高まりに合わせて、住宅設備の不具合も増加傾向にあり、当社保証サービスの意義を感じていただく機会も増えております。「住宅設備あんしんサポート」がオーナー様の更なる安心感に繋がることを期待しております。

［サービスの特長］

京王不動産の「住宅設備あんしんサポート」では、給湯器やエアコンなど宅内の住宅設備を保証対象とし、メーカー保証終了後も、製造から20年間メーカー保証と同等の無料修理を行ってきました。この度の『TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証（賃貸住宅用）』の採用に伴い、設備に応じて2～10万円を保証限度額としていた保証限度額を、対象設備は一律「1設備・1故障当たり上限10万円」へと大幅にアップする運びとなりました。また、保証期間中は同じ設備であっても、何度でも保証サービスをご利用いただけるため、オーナー様への長期的な安心感をお約束いたします。

※本リリースに記載している情報は発表時点のもので、内容は変更になる場合がございます。

１．『豊富な住宅設備機器が保証対象』

（設備例）※お選びいただくプランによって異なります。

給湯器 / エアコン / ガスコンロ・IHクッキングヒーター / 換気扇（3台） / ドアフォン / 温水洗浄暖房便座 / 浴室乾燥機（ミストサウナなし）

２．『保証期間20年と長い安心をオーナー様へ提供』

業界最長クラスの20年保証。一般的にメーカー保証は1～2年程度ですが、設備のトラブルリスクは年数が増すほど高まるものです。いざ不具合が起きた時、メーカー保証と同等の修理を行います。

３．『10万円まで何度でも無料修理』

保証期間中、1設備あたり上限10万円（税込）まで回数の制限なく無料修理を行います。

サービスの詳細については、京王不動産のウェブサイト上でご案内しています。

https://www.keiofudosan.co.jp/

［TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証 について］

TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証は、対象設備が故障した際、当該設備を修理・交換することを内容とする保証サービスです。メーカー保証が終了した後も、メーカー保証と同等の無償修理・交換を保証するメーカー保証の延長サービスです。TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証は、「賃貸住宅用」ならびに「分譲住宅用」を提供しています。また、2023年より新たに原状回復保証の提供も開始しました。賃貸物件の退去時に発生する原状回復工事において、賃貸オーナー様の負担分となる原状回復費用を一定金額まで保証するサービスです。

https://www.tepco-if.com/hosho

京王不動産株式会社 会社概要

設立 ：1970年10月5日

代表者 ：金子 伸雄

所在地 ：東京都渋谷区初台1丁目54番2号 京王初台1丁目ビル

事業内容 ：土地・建物・マンションの売買仲介・賃貸仲介、オフィス・商業施設の管理・運営、

マンション・駐車場・クローゼットの管理・運営、分譲住宅・分譲地の販売、

相続・土地活用のコンサルティング、投資用物件の企画・販売、第二種金融商品取引業 （信託受益権媒介）、投資助言・代理業

URL ：https://www.keiofudosan.co.jp/

TEPCO i-フロンティアズ株式会社 会社概要

設立 ：2017年9月19日

代表者 ：菊池 英俊

所在地 ：東京都千代田区丸の内2-1-1

事業内容：東京電力エナジーパートナーのイノベーションを創出する機能として、

事業化・スケール化に向けたアイデアの創出やリサーチ、事業企画・実証・開発・運営

URL ：https://www.tepco-if.com/