エンワールド・ジャパン RPOサービス名称とロゴを刷新

エンワールド・ジャパン株式会社

日本最大級のグローバル人材に特化した人材紹介会社エンワールド・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本 裕介）は、このたび、企業の採用プロセスの一部またはすべてをアウトソーシングする採用代行サービス「Recruitment Process Outsourcing（RPO）」のサービス名称とロゴを刷新したことをお知らせいたします。

刷新内容と背景

エンワールドのRPO事業部は2017年にスタートし、企業の採用活動の支援に加え、採用プロセスの最適化やコンサルティングといった包括的なソリューションを提供してまいりました。近年、働き方の多様化や労働人口の減少、採用チャネルの拡大などを背景に、採用活動を外部に委託する企業が増加しており、RPO市場の拡大が見込まれています。

こうした状況を踏まえ、トータルタレントソリューションの一層の強化を目指し、企業の人材課題の解決に一丸となって取り組むため、サービス名称の統一とロゴの変更を行いました。

エンワールドは、入社前から入社後まで中長期的な活躍を見据えた「enabling success」というミッションのもと、エングループの一員として、今後もグローバル人材とグローバル企業の皆様の成功を支援してまいります。

エンワールドはグローバル人材に特化した人材紹介会社です。外資系企業・日系グローバル企業の、ミドルか らハイクラスのポジションの採用／転職支援を専門としています。正社員、エグゼクティブ人材紹介、プロフ ェッショナル人材派遣、採用代行サービス（RPO）を通し、あらゆる方面から採用や転職に関する支援を行っ ています。

URL： https://www.enworld.com