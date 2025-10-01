株式会社トミザワが展開する 「トミーバイクパーキング」が、江東区に7カ所目、東京都へ91カ所目の出店となるバイクパーキングを新たにオープン！!
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を中心に、トランクルーム事業やバイク駐車場事業まで幅広く展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：池島 隆）が運営する、月極バイク駐車場 「トミーバイクパーキング（https://tomybikepark.com/）」 は出店を拡大、122カ所目となる新たなバイクパーキングを10月1日（水）にオープンいたします。今回の出店で、東京都内では91カ所目の出店となります。
新たにオープンするバイクパーキングは、オープン日から1カ月の期間中、新規で3カ月以上ご契約される方を対象に、1ヶ月分の駐車代が無料となる、トミーバイクパーキング “オープニングキャンペーン”が適用されます。今回は都営新宿線・菊川駅から徒歩5分の森下4丁目に出店。屋内タイプのパーキングで雨風から大切なバイクを守り、さらに盗難やいたずらのリスクを大幅に減らすことが出来ます。
バイク専用の月極駐車場の需要は、都市部や賃貸マンションが多い地域を中心に高まっています。
首都圏では年々バイク専用の駐車場の供給は増えていますが、まだまだ数が不足している状況です。
新しくバイクを購入された方はもちろん、近隣でバイクパーキングをお探しの方は、この機会にぜひ「トミーバイクパーキング」をご利用ください。
【土地の有効活用をお考えの皆様へ】
狭い土地や変形地であっても、バイク月極駐車場としての活用が可能です。バイク1台を駐車できるスペースがあれば、そこから収益を生み出せます。自販機を設置するより手軽で確実です。住宅脇の空きスペースなどのデッドスペースの活用などにお困りの方、眠っているスペースがあればご何時でもお気軽にご相談ください。
【 新規オープン 】
・ トミーバイクパーキング森下（10/1 open）
・住所：東京都江東区森下４丁目１５-５ 森下ツインキャッスルN棟の屋内1F
・サイズ：120cm x 240cm（車室数：10台）
・料金： 18,700円（税込）
・設備・駐車タイプ：屋内タイプ
マンション入り口にオートロックセキュリティあり。（暗証番号で解除します）
マンション屋内通路に電動シャッターがあり、その内部がバイク施設になります。
24時間出し入れ自由、セコム完備、監視カメラ設置、各車室コンセントあり。
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： トミーバイクパーキング “オープニングキャンペーン”
・ 内容： 新規で3カ月以上ご契約の場合、1カ月分の駐車代が無料
・ 期間： パーキングのオープン日から1カ月間
※ご契約から90日以内に解約された場合、違約金として割引した料金全額をご請求させて頂きます。
※詳細については、株式会社トミザワ（0120-86-8585／9:00-17:00 日祝除く）にお問合せください。
■ トミーバイクパーキングについて
株式会社トミザワが、関東エリアを中心に1,000台以上の駐車スペースで展開する、“敷金・礼金・更新料0円” の月極バイクパーキング。原付から大型バイクまでサイズに合わせたパーキングに、屋内、屋外、ガレージ、コンテナなど様々なタイプをご用意。さらに、セキュリティの導入やロッカー、洗車スペース、電源コンセントなどを設置したタイプもラインナップするなど、時代に合ったバイクパーキングのあり方を日々追求しています。
展開エリア： 全122カ所（東京：91カ所、千葉：19カ所、神奈川：12カ所）
公式ホームページ： https://tomybikepark.com/
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
■ トミーバイクパーキングについて
株式会社トミザワが、関東エリアを中心に1,000台以上の駐車スペースで展開する、“敷金・礼金・更新料0円” の月極バイクパーキング。原付から大型バイクまでサイズに合わせたパーキングに、屋内、屋外、ガレージ、コンテナなど様々なタイプをご用意。さらに、セキュリティの導入やロッカー、洗車スペース、電源コンセントなどを設置したタイプもラインナップするなど、時代に合ったバイクパーキングのあり方を日々追求しています。
展開エリア： 全122カ所（東京：91カ所、千葉：19カ所、神奈川：12カ所）
公式ホームページ： https://tomybikepark.com/
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
