ネットワーク対応非接触ICリーダー「ピットタッチ・プロ３」がクラウド人事労務ソフト「SmartHR」と連携 ノンデスクワーカーの打刻の記録・収集を効率化＆労務担当者の集計作業を軽減
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：出野勝也、以下 SST）が提供するネットワーク対応非接触ICリーダー「ピットタッチ・プロ３ 勤怠パッケージ」は、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）が運営するクラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」と2025年10月1日より連携することを発表します。
本連携により、従業員が同打刻機で打刻した勤怠データは「SmartHR」上に自動連携されるため、労務担当者は多拠点にまたがる従業員の勤怠情報を即時に確認することができ、月末の集計作業を大幅に軽減します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330522&id=bodyimage1】
PCがない／スマホを持ち込めない職場環境でも「ピットタッチ・プロ３ 勤怠パッケージ」で効率的な勤怠管理を実現
2025年4月に提供開始したSmartHRの「勤怠管理」機能は、迷わない画面設計により、 誰でも簡単に使えるをポイントに利用が広がっています 。一方で、製造業をはじめPCの貸与がない、またはセキュリティや衛生的な観点などでスマホの持ち込みができない職場環境では、適切な打刻手段がなく 、労務担当者の業務負担や、集計ミス、 労働時間把握の遅れにつながっていました 。それらの課題を解決するため、「ピットタッチ・プロ３ 勤怠パッケージ」との 連携を行うに至り ました。
「ピットタッチ・プロ３ 勤怠パッケージ」３つの特徴
1 社員証など、非接触ICカード（FeliCa、MIFARE）を利用可能：PCやスマホは不要
2 タッチパネルでの簡単操作：出勤・退勤などを選択してカードをタッチするだけで打刻が完了
3 設置コスト、運用コストを大幅に削減できる：設置コストゼロ。必要なのは電源とネットワークケーブルだけ！
製品ページ：https://www.sstinc.co.jp/products/pittouch-pro3-kintai/
【ピットタッチ・シリーズについて】
「ピットタッチ・シリーズ」は、各種非接触ICカード（FeliCa・MIFARE等）に対応したネットワーク対応非接触ICリーダーです。タッチパネル搭載モデルや小型なコンパクトモデルを揃え、勤怠管理・経費精算管理・入退出管理等を提供している200社以上のサービス事業者様に採用され、ネットワーク対応非接触ICリーダーの業界スタンダードとしてご利用いただいています。
【「SmartHR」について】
「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1（※1 ）のクラウド人事労務ソフトです。
採用情報の管理から雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を後押しし、データに基づく人的資本経営を支援します。アプリストアサービス「SmartHR Plus」は各業務分野に特化した様々な外部サービスと連携できるアプリケーションを展開し、個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。
「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。
※1：デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度見込） https://mic-r.co.jp/mr/03350/
