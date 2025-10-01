FOM出版ブランドの新刊「よくわかるマスター 令和8-9年度版 ITパスポート試験 対策テキスト&過去問題集」の発売について
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2025年12月にFOM出版ブランドの新刊「よくわかるマスター 令和8-9年度版 ITパスポート試験 対策テキスト&過去問題集」を発売いたします。正式な発売日、価格、特徴等の詳細は追ってお知らせいたします。
「よくわかるマスター 令和8-9年度版 ITパスポート試験 対策テキスト&過去問題集」
※表紙は開発中のため、実際のものとは異なる場合があります。
【特徴】
本書は、ITパスポート試験の合格を目指している方におすすめの1冊です。知識習得から過去問学習まで、これ1冊で対策できます。シラバスに沿った目次構成になっており、必要な知識を体系的に学べることから、教科書として採用されている学校も数多くあります。また、ダウンロード可能な自動採点機能付きの過去問題プログラムで、合格に必要な実戦力を鍛えることができます。
【FOM出版とは】
FOM出版は1989年から主にITのスキルアップに関する書籍を刊行している当社の出版事業です。パソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで書籍を制作・出版、累計では3,580万部の出荷実績を誇っています。
FOM出版の書籍は、研修現場で培ったノウハウをベースに「わかりやすさ」をコンセプトに制作しており、独学の参考書としてはもちろん、各種セミナーの教材や学校の授業用教材としても多数ご利用いただいております。
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内最大規模の総合人材育成企業として、人材育成のトータルソリューションを提供しています。あらゆる業種の企業や公共機関・団体を対象に、「ITテクニカルスキル」から「ヒューマン・ビジネススキル」まで、オープンコースを約2,200コース、年間約169,000人の受講者に提供しています。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
