建機レンタルの無人化サービスのため「Kuruma Base」を株式会社ワキタへ提供

株式会社スマートバリュー（本社：大阪府大阪市、取締役兼代表執行役社長：渋谷 順、以下：スマートバリュー）は、建機レンタルの無人化サービスのため、鍵管理機能を有するモビリティのシェアリングプラットフォーム「Kuruma Base（クルマベース）」を、株式会社ワキタ（本社：大阪市西区、代表取締役社長：脇田 貞二 以下：ワキタ）へ提供します。ワキタは、「Kuruma Base」を活用し、無人で建設車両をレンタル可能な新サービス「WAKITA Self Rental」を新たに開始します。

●建設車両レンタルの無人化の背景

現在、様々な業界で人手不足がさけばれており、限られたマンパワーでの業務効率化とそれに伴う労働者の就業環境改善は喫緊の課題となっています。建設業界でも、高齢化や労働人口の減少に伴う人材不足で長時間労働が常態化しており、さらなる作業の効率化や省人化が求められています。

建設車両の貸出ニーズも多岐に渡り、「スタッフによる貸出対応が必要であるが人手不足」、「夜間・早朝や土日・祝日などに貸出を希望するお客様の要望に応えられない」といった課題があります。

こうした課題背景から、今回ワキタがサービスを開始する「WAKITA Self Rental」は、建設車両のレンタルを無人化することで、お客様の利便性を高め、業務の効率化や生産性の向上に貢献する事業として新たに推進します。

スマートバリューは、「WAKITA Self Rental」にシェアリングプラットフォーム「Kuruma Base」を提供することで、24時間365日の無人出庫対応を実現します。

●「WAKITA Self Rental」サービス概要

【印西営業所】





●「Kuruma Base」について

「Kuruma Base」は、カーシェアリング事業者やレンタカー事業者など、クルマのサービス化の事業を行っている事業者向けのプラットフォームサービスです。

クルマに接続する専用端末、クラウド上の管理コンソール、利用者向けスマートフォンアプリ、 鍵管理機能、運用サポートサービスで構成され、クルマの無人化サービスを実施するまでに必要な機能をすべて取り揃えています。

クルマのサービス化の事業を検討されている事業者は、クルマとステーションをご用意いただければスピーディーに事業を開始することができます。

※一部許認可等は事業者さまにて必要となります。

Kuruma Baseというサービス名には、「 クルマの（で）革新を起こす基地 」として、 子供の頃の様に夢中になれるサービスを目指し、 皆が集まり、 イノベーションを生みだす場所にしたい、 そんなプラットフォームにしていきたいといった想いが込められています。





会社概要