東北初上陸！2025年10月22日（水）『キラキラドンキザ・モール仙台長町店』オープン！
～ Z～α世代をはじめ子育て世代も一緒に楽しめる買い物空間を演出 ～
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）は、2025年10月22日（水）に「キラキラドンキザ・モール仙台長町店」(宮城県仙台市)をオープンします。Z世代をターゲットにしたドン・キホーテの特化型業態「キラキラドンキ」は全国9店舗目となり、東北エリアでは初出店となります。
長町エリアは学校や医療機関・太白区役所がありファミリー層も多く、商業施設「ザ・モール仙台長町」には学生や子育て世代が毎日集まり、多世代が交わる憩いの場所です。この度、「ザ・モール仙台長町」3階に、Z世代をターゲットにトレンド性の高いコスメ・食品・雑貨を中心に取り扱うドン・キホーテの特化型業態「キラキラドンキ」が、東北エリアへ初上陸します。
当店はドンキらしい圧縮陳列やド派手な手書きPOPをはじめ、Z～α世代の感性を刺激する店内演出が盛り沢山！仙台七夕まつりを連想させる装飾や織姫・彦星・伊達政宗をイメージした当店オリジナルデザインのドンペンが至る所に施され、柱に設置されたドンペン型鏡で撮影を楽しめるフォトスポットも用意しています。
また、Z世代に特化した従来のキラキラドンキとは品揃えが少し異なり、子育て世代のヤングママ・パパもゆっくり買い物を楽しめるよう通路幅を確保し、種類豊富なキャラソックスやシール帳ブームの再熱から立体的なボンボンドロップシールなどオシャレかつ実用的な雑貨アイテムを取り揃えているのも当店の特長です。
■トレンド商品を豊富に取り揃え、新たな流行の発信地を目指す！
若者のトレンドや流行をリサーチした商品を展開しており、コンパクトな店内ながらステッカー・キーホルダーなどの推し活グッズ、カラーコンタクトも充実しています。空前のグミブームでもあることからグミコーナーには約200種類以上のグミがずらりと並び、人気キャラクター玩具がお菓子のおまけとして付属する食玩商品は、通常の約2倍となる約100種類を取り揃えています。
また、乾燥しがちな秋冬シーズンには欠かせない、肌に潤いをあたえるトレンドコスメアイテムやあったかグッズも充実しています。
さらに、伊達政宗風ドンペンがデザインされたキラキラドンキオリジナルTシャツも当店限定で販売します。
当店のオープンを記念して、商品購入された方には当店限定ステッカーをプレゼントします。さらに、1,500円以上購入された方には限定ノベルティバックも数量限定でプレゼント！キラキラドンキザ・モール仙台長町店は、新たな流行の発信地として「店内＝遊び場」と感じていただける新感覚の買い物体験を提供していきます。
■店舗概要
名称 ：キラキラドンキザ・モール仙台長町店
営業時間：10:00～21:00
所在地 ：宮城県仙台市太白区長町7丁目20-3 3F
交通 ：公共交通機関
電車/仙台市営地下鉄「長町南駅」直結
バス/仙台市営バス・宮城交通路線バス
「長町南駅・太白区役所」より徒歩1分
開店日 ：2025年10月22日（水）10:00
売場面積：200.5㎡
建物構造：RPC造地上5階建て うち営業施設は3階（333区画）
商品構成：食品、日用消耗品、家庭雑貨品、化粧品、カラコン、
玩具・バラエティ、家電、衣料品、スマホパーツ他
駐車台数：1,518台（施設共有） ※本館のみ
駐輪台数：334台（施設共有） ※本館のみ
