もっと楽しく・お得になる！マクドナルドのリワード（特典）プログラム、日本上陸！たべる、たまる、もらえる「Myマクドナルド リワード」
人気商品のクーポンに加えて、無料のCoke ONドリンクチケットやPrime Videoのレンタル・購入で使える割引クーポンなど、おいしさと共に広がる、新しいマクドナルドの楽しみ方をお届けします。
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、マクドナルド公式アプリを通じた商品のご購入でポイントを貯めて各種リワード（特典）と交換できるリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」を「モバイルオーダー」または「マックデリバリー(R)サービス」にてスタートいたします。
世界60の国と地域で導入されている「MyMcDonald's Rewards（マイマクドナルド リワード）」は、日常的なご利用を通じて“マクドナルド体験”をより楽しく、お得にするサービスとして成長してきました。このたび、日本でも2025年9月24日（水）のプログラム開始を経て、10月1日（水）から、より多彩なリワードが登場して皆様により楽しんでいただけるようなサービスを本格展開いたします。
「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で商品を購入するたびに、10円（税込）ごとに1ポイントが付与されるリワード（特典）プログラムです。ポイントの有効期限は1年間で、貯めたポイントは、マクドナルドの人気メニューが楽しめる割引・無料クーポン、オリジナルのデジタルコンテンツ・グッズなど、多彩なリワードに交換することが可能です。普段のお食事に加えて、ポイントがたまっていく楽しさやリワードとの交換のドキドキなど、これまでになかったワクワク感を体験いただくことができます。
150ポイントから交換可能な商品リワードでは、チキンマックナゲット(R)（5ピース）やマックフライポテト(R)（Lサイズ）、ビッグマック(R)など、マクドナルドの定番人気メニューの割引クーポンや無料クーポンを、ポイント数に応じて交換できます。
さらに上記リワードに加え、ライフスタイルを彩る「コラボリワード」も開始いたします。初回は、Coke ON(R)ドリンクチケットやPrime Videoのレンタル・購入に使えるクーポン、図書カードネットギフト、アソビュー！ポイント、povo2.0などのリワードで、日常生活をより楽しく、お得に、そして便利に、より豊かなライフスタイルを体験いただけます。
加えて、スタートボーナスとして、「Myマクドナルド リワード」へのエントリー後の初回ご利用時に、お支払い金額に応じたポイントに加え、100ポイントが加算されます。その他にも、ウェルカムギフトとして、エントリーでスマートフォン用のオリジナル壁紙がダウンロードできるリワードもご用意しています。
また、Myマクドナルドリワードを通じて、常日頃からご来店いただいている大切なお客様に、より良い体験を提供できるよう、活用範囲を広げ、さまざまな活動に役立てていく予定です。
おいしい食事や快適な店舗体験をお楽しみいただける日常のご利用に加えて、アプリで貯めたポイントを使って、ちょっとしたご褒美として、新たなマクドナルド体験をぜひお楽しみください。
