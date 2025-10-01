株式会社immedio、suswork監修のもと「カテゴリーマーケティング大全2025」を共同リリース

事業成長を目指すすべての企業にとって、カテゴリー戦略、すなわち新しい市場をつくり、広げ、No.1ビジネスとして成長していくことは欠かせないテーマです。その際に最も重要になるのは、顧客視点で「誰に」「どのカテゴリーで」「どんな価値を届けるのか」を明確に定義すること。そして同時に、「いかに早期に市場へ浸透させるか」が成否を分ける鍵となります。私たちが数十社に及ぶ急成長スタートアップや大手企業の新規事業を支援してきた経験からも、自社にとっての勝ち筋をいち早く見出すことこそが事業成長の要であり、そのためには最適な戦術オプションの引き出しを持つことが不可欠だと痛感しています。