イノアックの介護ブランド「すみれ」の新商品マットレスをアジア最大級の国際福祉機器展へ出展！

日本で初めてウレタンフォームの生産を始めた高分子素材のリーディングカンパニーである株式会社イノアックコーポレーション（代表取締役社長：野村泰、名古屋本社：愛知県名古屋市・東京本社：東京都品川区、以下イノアック）の介護用品ブランド“すみれ”は、2025年10月8日（水）から10日（金）までの3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で行われる「H.C.R.2025 第52回国際福祉機器展&フォーラム」

（以下H.C.R.）にブースを出展いたします。





H.C.R.は、⽇本初かつアジア最大級の福祉機器の国際展⽰会です。国内外より、福祉施設職員や

福祉専⾨職、福祉サービス事業者、メーカー関係者、そして福祉機器利⽤者とそのご家族など、

幅広い方が来場します。

イノアックの出展ブースでは、自社の福祉⽤具総合ブランド“すみれ”の新商品「ファセットケアライトマットレス」や「サポティクッション」などを展⽰します。ブース番号は南4ホールS-5009です。

出展期間中は、⼀般社団法⼈ナチュラルハートケアネットワークより理学療法士を講師としてお招きし、

“サポティクッション”を使った姿勢援助・シーティングのセミナーをブース内で毎日開催します。

開催スケジュールは下記のとおりです。

10月8日（水）、9日（木） ①11時～ ②13時～ ③15時～

10月10日（金） ①11時～ ②13時～

※セミナー参加時の事前予約は不要です。

※セミナーは無料で受講でき、いずれの回も同じ内容です。

イノアックグループが製造販売する車いす用タイヤに加え、参考出品として離床や体動を遠隔で検知できる見守り機能の付いたマットレス“Whiz Pad”も同ブースに出展します。会期中、ブースへお越しいただいた方にオリジナルのノベルティをお渡しします。ノベルティの数には限りがあるため、無くなり次第終了

します。皆さまのご来場お待ちしております。

ファセットケアライトマットレス

「ファセットケアライトマットレス」は、「寝返りから睡眠を変える」をコンセプトにイノアックと⽴命館⼤学の共同研究を経て開発した「ファセットマットレス」に、介護に必要な機能を追加した特殊寝台付属品用のマットレスです。

表面層の“ソフト面”に施された独自の六角スリットが身体のラインに合わせて肩や腰を優しく包み込み、

圧力が分散することで底付きしにくくなります。その下層には身体の凹凸を吸収しながらしっかりと

支える“ハード面”で構成。使用する面をソフト面かハード面かお選びいただけるリバーシブルと

なっており、利用者の状態やお好みに合わせてお使いいただけます。

出展概要

イベント名称：H.C.R.2025 第52回国際福祉機器展&フォーラム

公式HP：https://hcr.or.jp/

日時：2025年10月8日(水) ～ 10日(金) 10:00～17:00 （10日(金)のみ16:00まで）

会場：東京国際展示場「東京ビッグサイト」西・南展示ホール（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

ブース出展場所：南4ホール 小間番号：s-5009

⼊場料：無料（事前登録制）

出展会や商品に関するお問い合わせ先

イノアックコーポレーション リビング事業部 e-Mail：pr-living@inoac.co.jp

「すみれ」とは

ただ介護の現場で活躍するだけではなく、ケアをされる方はもちろん、ケアをする方にまで、使い勝手や

快適性で笑顔を届けることを目指し誕生した「すみれ」。「すみれ」はイノアックの福祉用具ブランドです。

「すみれ」公式サイト：https://www.inoac.co.jp/living/brands/smile/

会社概要

イノアックコーポレーションは、日本で初めてウレタンフォームの生産を始めたウレタン発泡技術の

リーディングカンパニーです。ウレタンフォームだけでなく、長年培われた高分子科学技術から生まれる

ゴム、プラスチック、複合材で世界中の製造産業をリードし、用途や目的、特性の異なる高機能材料を

開発し、ソリューションサービスを通じて、人々の豊かな暮らしを支えています。自動車、二輪、情報・

IT機器、住宅・建設関連から身近な生活関連商品、コスメ用品まで、生活のさまざまな場面に密着した製品を取り扱っています。

公式サイト：https://www.inoac.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/inoac_official/

