こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アプリで冷蔵庫内の食材管理からレシピ提案・調理機器連携まで一括サポート
「KitchenPocket」リニューアル、10月中旬より提供開始
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社（以下、パナソニック）は、冷蔵庫内の食材管理からレシピ提案、調理機器への設定送信までを一括で行える食のサービスアプリ「KitchenPocket」の提供を、2025年10月中旬より開始します。
当社はこれまで、冷蔵庫AIカメラ※1や自動調理鍋、スチームオーブンレンジなど、先進技術を搭載したキッチン家電を通じて、食品ロス削減や調理の効率化といった生活者のニーズに応えてきました。
近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、家庭内での食材管理や調理の手間を軽減したいというニーズがますます高まっています。こうした背景を受け、従来提供していた、人とレシピとキッチン家電をつなげる食のサービスアプリ「KitchenPocket」と、冷蔵庫にある食材をかしこく、おいしく食べることや節電をサポートするアプリ「Live Pantry」のふたつを統合し、よりスマートで快適な食体験を実現する新たな食のサービスアプリ「KitchenPocket」として刷新しました※2。
新たな「KitchenPocket」は、① 冷蔵庫の食材管理、② 庫内食材や調理機器に基づくレシピ提案、③ 買い物リスト、④ 調理プログラムの送信、という食に関する一連のサポートを、ひとつのアプリで完結。レシピ数も、従来のアプリから集約したものも加えて約9,000件(2025年10月現在)と拡張しました。
パナソニックは今後も、スマート家電とデジタル技術の融合を通じて、食材の無駄や調理の手間を減らし、快適な食生活と持続可能なくらしの実現を目指していきます。
【リニューアル後「KitchenPocket」の主な機能と特徴】
食材の買い忘れや重複購入、使い忘れによる食品ロスは、多くの家庭に共通する課題です。本アプリでは、食材の入庫日と種類を登録することで、外出先から食材の在庫を確認でき、買い忘れや重複購入を防ぎます。さらに、別売の冷蔵庫AIカメラ※1と連携すると、AIによる自動認識での食材管理も可能です。
②レシピ提案
登録された食材の種類と入庫日から利用期限の目安を算出し、期限が近い食材などおすすめの食材を使ったレシピを提案。さらに、本アプリにお持ちの当社調理家電を登録することで、食材在庫と調理家電の組み合わせに応じた最適なレシピを約9,000件(2025年10月現在)の中から提案し、調理方法をサポートします。
③買い物リスト
レシピに必要な材料を買い物リストに一括登録できます。冷蔵庫AIカメラなどで食材管理機能を利用している場合、在庫の有無も可視化されるため、効率的な買い物が可能です。
④調理プログラムの送信
オーブンレンジや自動調理鍋など対応調理家電を連携すると、専用レシピから送信ボタンを押すだけで、家電に調理プログラムを送信。誰でも簡単にレシピ通りの調理が可能になります。
⑤アレンジメモ
調理後の感想やアレンジ内容をメモとして記録・共有可能です。他のユーザーによるメモも閲覧でき、レシピの幅が広がります。
【アプリ概要】
名称：KitchenPocket
対応デバイス：スマートフォン
利用方法：Google PlayストアまたはApp Storeよりインストール（無料）
提供開始日：2025年10月中旬
サービスHP：https://panasonic.jp/cooking/app_update.html
※1 冷蔵庫AIカメラ：https://panasonic.jp/reizo/feature/camera.html
※2従来の「KitchenPocket」ユーザーはアプリをアップデート、「Live Pantry」ユーザーは新たにインストールすることで使用可能です。
＜パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社とは＞
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社は、家電の開発・製造・リサイクルを中心に事業を展開しています。100年育んできたくらしに寄りそう力で、人と地球の未来に続く、感動の商品とサービスを創造することを目指しています。
https://www.panasonic.com/jp/company/living-appliances.html
