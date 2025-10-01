【Aiam】11月に海外1号店OPENでグローバル戦略を加速

株式会社AiamAiam 上海静安ケリーセンター 内装デザイン

株式会社Aiam（本社：東京都渋谷区・代表取締役社長：藤井亮輔）が展開するビューティーブランド「Aiam（アイアム）」は、2025年11月9日(日)に、中国上海・JING AN KERRY CENTRE（ジンアン ケリーセンター）にブランド初の海外店舗としてオープンいたします。

ブランド初の海外進出

「Aiam（アイアム）」は2019年に日本発フレグランスブランドとして誕生。現在、国内に12店舗展開し、2027年までに国内20店舗を計画している。

更に今年度からグローバル戦略を加速させていくために、海外市場の中でも重要なマーケットである中国・上海静安ケリーセンターを1号店の場所に決めた。

2026年度以降は、毎年度10店舗前後の出店をベースに中国・ASEANを中心とした海外出店を計画しており、2029年度までに海外50店舗展開を予定している。



「Aiam 上海1号店」では、フレグランスを中心に、ボディケア、ヘアケア、ホームフレグランスなど多彩な商品ラインナップを取り揃えています。国内店舗で培ったブランド体験をそのまま海外へ展開し、香りを通じたライフスタイル提案を行います。



今回オープンする上海静安ケリーセンターは、Aiamにとってブランド初の海外進出であり、グローバル展開に向けた重要な第一歩です。上海はアジアにおけるビューティー・ライフスタイルの発信力が高い都市であり、Aiamの世界観を体験いただく場として最適な拠点と位置付けています。



Aiamとして、国内事業に加えて海外事業を同時成長させ、2029年度にはブランド売上高250億を目指します。上海1号店はその第一歩として、アジア市場での展開を加速させる戦略的拠点となります。

内装・店舗デザイン

Aiam 上海静安ケリーセンターでは、ブランドの原点に立ち返り、シンプルで洗練された空間を追求しました。ミントカラーを基調に、シルバーのアクセントを加えることで、静かに引き締まった印象を演出。

天井には「chapterシリーズ」のフレグランスキャップを連想させる球体を配し、Aiamらしい象徴性をさりげなく表現しています。

◼︎新店舗情報

Aiam 上海静安ケリーセンター

オープン日: 2025年11月9日(日)

場所：JING AN KERRY CENTRE （ジンアン ケリーセンター）

住所：上海市静安区南京西路1563号 静安嘉里中心商场 NB1-19B室

(英表記)Room NB1-19B, Jing An Kerry Center, 1563 West Nanjing Road, Jing’an District, Shanghai

◼︎Aiam（アイアム）について

Aiam（アイアム）は、「私は、“わたし” 幸せはいつも私の心が決める」をコンセプトにしたビューティーブランド。

人生のワンシーンを切り取るように、その一瞬一瞬を香りとともに刻んでほしい。

その想いから生まれた「chapter」シリーズは、フレグランスをはじめ、ボディ・ヘアケア、ルームフレグランスなど、ライフスタイルに寄り添うアイテムを展開しています。

◼︎Aiam STORE LIST

・ルミネエスト新宿 | B1F

・渋谷ヒカリエ ShinQs | 1F

・池袋パルコ | 1F

・名古屋タカシマヤゲートタワーモール | 6F

・ルクアイーレ大阪 | 2F

・ルミネ横浜 | 1F

・アミュプラザ博多 | 1F

・青山骨董通り | 1F

・大丸心斎橋 | 1F

・ミナモア広島 | 2F

・伊勢丹新宿 本館 | 1F

・阪急うめだ 本店 | 2F



--- 11/9 NEW OPEN ---

・上海静安ケリーセンター | B1F