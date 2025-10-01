fusion FROM SPIEGEL、いえろーちゃんぷ 全国軽トラミーティング2025に出展決定！

株式会社ラスター

軽トラファン必見！デモカーや人気パーツを展示予定

パーツ展示・物販 イベント価格で提供いたします！

自動車アフターパーツブランド fusion FROM SPIEGEL（運営：株式会社ラスター）は、2025年10月19日（日）に静岡県磐田市「渚の交流館 イベント広場」にて開催される『いえろーちゃんぷ 全国軽トラミーティング2025』に参加いたします。

「いえろーちゃんぷ 全国軽トラミーティング」は、軽トラファンが全国から集うビッグイベントで、デコトラ・エアロ・旧車・痛車などオールジャンルが集結。最大200台までエントリー可能な展示と、来場者参加型の催しで毎年大きな盛り上がりを見せています。

fusion FROM SPIEGELのブースでは、最新の軽トラ用カスタムパーツを中心に展示を行い、実際に装着したデモカーをご覧いただけます。さらに、イベントならではの交流を通じて軽トラカスタムの楽しさを広げてまいります。

来場者の皆さまには、製品説明やご相談にも直接対応いたしますので、この機会にぜひfusion FROM SPIEGELの世界観をご体感ください。

イベント概要

イベント名：いえろーちゃんぷ 全国軽トラミーティング2025

開催日：2025年10月19日（日）9:00～16:00

会場：静岡県磐田市 渚の交流館 イベント広場

主催：いえろーちゃんぷ AUTOMEETING課 様

公式アカウント https://www.instagram.com/yellowchamp_automeeting/

販売店舗情報や詳細については、公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://spiegel-fusion.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fusion_from_spiegel/

お問い合わせ先

fusion FROM SPIEGEL ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階

電話番号：070-1573-1334

Spiegelパーツのご購入はこちら：https://www.spiegel.co.jp/

fusion BASEはこちら： https://spiegel.base.shop/

カーセンサーはこちら： https://www.carsensor.net/shop/chiba/323210002/

株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821