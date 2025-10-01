SONGWON、K 2025で自社のサステナビリティを推進力とする取り組みの進展を発表
ウルサン・韓国 - 2025年10月1日 - 世界大手ポリマー添加剤メーカーのひとつであり、スペシャルティケミカル事業分野において世界大手の企業であるSongwon Industrial Co., Ltd.は、10月8日からドイツで開催されるK 2025（国際プラスチック・ゴム産業展）で自社の長期戦略の要であるサステナビリティに的を絞った取り組みに加え、より環境に配慮したサステナブルな世界に貢献する幅広いソリューションを紹介します。
サステナビリティを推進力とするアプローチを導入し、SONGWONは調達や製造から製品が寿命を迎えるまで、製品が環境に与える影響を軽減するため、ライフサイクル管理にイノベーションを組み込みます。市場において環境に配慮したテクノロジーへの需要が高まっていることを受け、SONGWONはこの需要に応えるべく、自社の総合的なポートフォリオを継続的に拡充しています。
昨年、サステナビリティの面での卓越したパフォーマンスが高く評価され、初めてEcoVadisのプラチナメダルを受賞したSONGWONは、100点満点中85点という高得点を獲得し、評価対象企業世界73,000社のうち、わずか1%の上位企業に入りました。これまでにEcoVadisのゴールドメダルを5回獲得し、今回プラチナメダルを獲得できたことは、全社規模でサステナブルな慣行を強化するためSONGWONが前進し続けていることを証明しています。
SONGWONには、ネットゼロに向けた意欲的なロードマップがあります。2050年までにカーボンニュートラルを達成するという自社の長期的な目標を支援するこのロードマップでは、「スコープ1」と「スコープ2」の排出量削減に的を絞って取り組みを進めることが明確に示されています。さらにSASB（米国サステナビリティ会計基準審議会）の非財務情報開示基準に従い、2027年までに完全に足並みを揃えるため、同社のサステナビリティ専門チームもESGに関する揺るぎないロードマップを策定しています。この2つのロードマップは、サステナビリティに関するSONGWONの幅広い戦略を支援し、国内外の事業において透明性と説明責任を強化することに役立つ体系的なアプローチを提供します。
世界の自然環境の保護を常に重要な目標として掲げるSONGWONは、サステナブルな調達と製造方法を通して、再生可能資源や原料などの天然資源を管理するため、自然環境の保護を考慮した責任ある管理方法を導入しています。また、排出ガス、廃棄物、廃水を最低限に抑えつつ、エネルギーと水の消費量を削減することもSONGWONのアプローチの中核に据えられています。SONGWONはこのアプローチを実践し、韓国ウルサンにある自社工場において、従来の蒸気を温室効果ガス（GHG）を一切排出しない外部供給蒸気に切り替えています。これはSONGWONのカーボンフットプリントの大幅な削減に向けた具体的な取り組みであり、2027年までに年間25,900トン（CO2換算）の削減につながると推定されています。
SONGWONは、自社のすべての事業に測定可能な結果を提供する包括的な5Rイニシアティブに取り組むことで、循環型経済を支援しています。インドのパノリにある自社工場では、現在エネルギーの63%が再生可能資源から調達されています。韓国の自社工場では、再生ポリエチレン（PE）が最大50%含まれる20kg容量袋が包装に使用されています。またインド工場では、廃水を排出しないZLD（Zero Liquid Discharge）システムにより、水使用量が9,798m3削減されています。韓国ウルサンにある自社工場では、加工廃棄物を再利用することで、有害廃棄物の量が15%減り、冷却水を回収することで、施設の総取水量が0.4%減っています。
