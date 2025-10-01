【京王百貨店新宿店】10/2(木)～22(水)の期間、平日午後５時からの夕暮れサービス「HAVE A NICE NIGHT!」を初実施

会期：10月2日（木）～22日（水）　
場所：京王百貨店 新宿店 対象売場

　株式会社京王百貨店では、新宿店各階対象売場にて10月2日(木)～22日(水)の期間、平日を中心に午後5時からのお得なサービスを展開する「HAVE A NICE NIGHT!」を実施します。秋分の日を境に少し涼しくなった週末までの夜をゆったり楽しく過ごしていただけるよう、お得なプチサービスを充実させました。対象レストランでのお食事注文で生ビール1杯半額サービスや、フットケアメニュー通常50分コースに＋5分サービスするなど会社帰りに食事やお酒、自分へのご褒美にボディケアなどをお得にお楽しみいただける期間限定サービスです。（一部のサービスは木・金曜日限定）

■～グルメサービス～　対象レストランでの食事ご注文で“生ビール1杯半額”は必見
●イブニングサービス〈生ビール1杯半額〉




期間：10/2（木）～22（水）の毎日午後5時から
対象レストラン6店舗にてお食事ご注文の方限定
［さぼてん］440円　［新宿つな八］363円
［銀座 清月堂本店］385円　［とうふ料理 吉座］430円
［龍鳳］385円　［南国酒家］385円
※割引後の価格。お一人様1杯まで
※飲酒運転（車・バイク・自転車）、20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

●京王スカイビアガーデン　
期間：10/2（木）～31（金）限定メニュー
「オータムコース」（お一人様）〈全6品〉3,850円




・銀杏の素揚げ・きのこサラダ・から揚げおろしポン酢・カキフライ
・サツマイモスティック・ちまき
※画像は4人前

●PAUL　＜B1階 菓子売場＞
「焼き立て販売　ホットドッグ」（1個）605円　〈各日30点販売予定〉
期間：10/2（木）～24（金）の木・金のみ午後5時から
フランスパンにソーセージ、ベシャメルソース、マスタードをはさみ焼き上げました。




●ラウンジK　＜4階 カフェ・コワーキングスペースLounge K＞
1/4カット「あの‼メロンパン」サービス
期間：10/2（木）～22（水）の木・金のみ午後5時から
税込980円以上のメニューをご注文の各日先着20名様に、
メロンパン専門店MELON LAB.の「あの‼メロンパン」（1/4カット）をサービス。　　　　　　　　 　
クッキーのように外はサクっと中はふわふわとした食感のコンビネーションが絶妙なメロンパンです。


■フットケアでのプチサービスなども充実
　　
●クイーンズウェイ　＜8階〈健康と美の広場〉リフレピア＞
〈事前ご予約制〉プチサービス
オイルリフレ50分＋5分サービス
期間：10/2（木）～22（水）の木・金のみ午後5時以降の施術が対象
【特別価格】 7,260円
【ご予約】TEL：03-5324-7227　8階 クイーンズウェイ〈直通〉
※ご予約時に『京王百貨店のホームページ』を見た とお申しつけください。



　
●フットバランス　＜4階 ビューティーショップ＞
〈事前ご予約制〉プチサービス
45分以上のメニューで選べるプチサービス（プチ関スト・プチポリッシュ）をプレゼント
期間：10/2（木）～22（水）の毎日午後5時の施術が対象
※期間中、お一人様1回限り
【ご予約】TEL. 03-5321-51594階 フットバランス〈直通〉
※ご予約時に『京王百貨店のホームページ』を見た とお申しつけください。







●アクシージア　＜1階 化粧品売場＞
【お買い上げプレゼント】
当日、1精算税込6,000円以上お買い上げで、目元用シートパック3回分をプレゼント
期間：10/2（木）～22（水）の木・金のみ午後5時から





※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。