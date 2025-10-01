Syensqoは、サーキュラーサルホンポリマーの革新的なリサイクル技術を先駆けています
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330850&id=bodyimage1】
新しい独自のプロセスにより、PSU、PPSU、PESUの無限リサイクルを可能に
ブリュッセル、2025年10月1日 - 高機能材料および化学ソリューションの世界有数のプロバイダーであるSyensqoは本日、サルホンポリマーを効率的に解重合して精製された原料モノマーを得る独自のケミカルリサイクル技術の発明により、サルホンポリマーの革新の60年の歴史における新たなブレークスルーを発表しました。この新しいプロセスにより、サルホンポリマーの無限の循環性が可能になり、持続可能な特殊ポリマーにおけるSyensqoのリーダーシップを確かなものとします。
この新技術は、Syensqoの持続可能なECHOサルホンポリマーポートフォリオを基盤としており、独自のケミカルリサイクルプロセスを利用して、産業廃棄物（PIR）および消費者使用後（PCR）に含まれる配合ポリアリールエーテルサルホン（PAES）をモノマー原料に分解し、新しいポリマー製品に再利用します。精製されたモノマーは、性能を損なうことなく、Udel（r） PSU、Radel（r） PPSU、Veradel（r） PESU、その他の熱可塑性プラスチック、さらにはエポキシ樹脂配合物などに無限に組み込むことができます。
「循環性がますます重要になっている時代において、私たちは画期的な持続可能なソリューションで業界を変革する道をリードしています」と、Syensqo Specialty Polymers グローバル ビジネス ユニットのライフソリューション担当バイス プレジデントである Floryan De Campo 氏は述べています。「当社の新しい循環型PAESテクノロジーは、持続可能性の目標を推進しようとしているお客様にとっての一歩です。産業廃棄物と消費者最終使用済み製品の両方からサルホンポリマーをリサイクルできるようにすることで、血液透析や水ろ過膜から航空宇宙まで、幅広い用途で二酸化炭素排出量を削減し、リサイクル含有量を増やすことができます。」
Syensqoは、PAES セクター内の循環性への移行を主導し、収集、仕分け、最終用途を含むバリューチェーン全体のパートナーを関与させることで、ライフソリューション市場における先駆的な役割を強化しており、この取り組みにおけるコミュニティの協力と支援を歓迎します。
Udel（r）、Radel（r）、およびVeradel（r）は、Syensqoの登録商標です。
サイエンスコについて
サイエンスコは、人々の生活、仕事、旅行や遊びをより良くする画期的なソリューションを開発する科学企業です。アーネスト・ソルベイが1911年に設立した科学会議に始まり、現在、私たちは30か国に13,000人以上の従業員からなる多様性に富んだグローバルチームを擁し、優秀な人材を結集して、お客様の利益に向け科学とイノベーションの限界を押し広げるために取り組んでいます。
私たちのソリューションは、家庭用品、食品、消費財、航空機、自動車、バッテリー、スマートデバイス、医療用途で活用されている安全かつ環境に優しく、よりサステナブルな製品づくりに貢献しています。私たちは、イノベーションによって循環型経済の実現という大きな目標を追求し、人類を進歩させる画期的なテクノロジーを探求しています。
サイエンスコの詳細については、https://www.syensqo.com/ をご覧ください。
配信元企業：Syensqo SA
新しい独自のプロセスにより、PSU、PPSU、PESUの無限リサイクルを可能に
ブリュッセル、2025年10月1日 - 高機能材料および化学ソリューションの世界有数のプロバイダーであるSyensqoは本日、サルホンポリマーを効率的に解重合して精製された原料モノマーを得る独自のケミカルリサイクル技術の発明により、サルホンポリマーの革新の60年の歴史における新たなブレークスルーを発表しました。この新しいプロセスにより、サルホンポリマーの無限の循環性が可能になり、持続可能な特殊ポリマーにおけるSyensqoのリーダーシップを確かなものとします。
この新技術は、Syensqoの持続可能なECHOサルホンポリマーポートフォリオを基盤としており、独自のケミカルリサイクルプロセスを利用して、産業廃棄物（PIR）および消費者使用後（PCR）に含まれる配合ポリアリールエーテルサルホン（PAES）をモノマー原料に分解し、新しいポリマー製品に再利用します。精製されたモノマーは、性能を損なうことなく、Udel（r） PSU、Radel（r） PPSU、Veradel（r） PESU、その他の熱可塑性プラスチック、さらにはエポキシ樹脂配合物などに無限に組み込むことができます。
「循環性がますます重要になっている時代において、私たちは画期的な持続可能なソリューションで業界を変革する道をリードしています」と、Syensqo Specialty Polymers グローバル ビジネス ユニットのライフソリューション担当バイス プレジデントである Floryan De Campo 氏は述べています。「当社の新しい循環型PAESテクノロジーは、持続可能性の目標を推進しようとしているお客様にとっての一歩です。産業廃棄物と消費者最終使用済み製品の両方からサルホンポリマーをリサイクルできるようにすることで、血液透析や水ろ過膜から航空宇宙まで、幅広い用途で二酸化炭素排出量を削減し、リサイクル含有量を増やすことができます。」
Syensqoは、PAES セクター内の循環性への移行を主導し、収集、仕分け、最終用途を含むバリューチェーン全体のパートナーを関与させることで、ライフソリューション市場における先駆的な役割を強化しており、この取り組みにおけるコミュニティの協力と支援を歓迎します。
Udel（r）、Radel（r）、およびVeradel（r）は、Syensqoの登録商標です。
サイエンスコについて
サイエンスコは、人々の生活、仕事、旅行や遊びをより良くする画期的なソリューションを開発する科学企業です。アーネスト・ソルベイが1911年に設立した科学会議に始まり、現在、私たちは30か国に13,000人以上の従業員からなる多様性に富んだグローバルチームを擁し、優秀な人材を結集して、お客様の利益に向け科学とイノベーションの限界を押し広げるために取り組んでいます。
私たちのソリューションは、家庭用品、食品、消費財、航空機、自動車、バッテリー、スマートデバイス、医療用途で活用されている安全かつ環境に優しく、よりサステナブルな製品づくりに貢献しています。私たちは、イノベーションによって循環型経済の実現という大きな目標を追求し、人類を進歩させる画期的なテクノロジーを探求しています。
サイエンスコの詳細については、https://www.syensqo.com/ をご覧ください。
配信元企業：Syensqo SA
プレスリリース詳細へ