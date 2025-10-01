こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
子会社の商号変更に関するお知らせ
エームサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 周、以下、エームサービス）の子会社であるグリーンサービス株式会社（本社：千葉県八街市、代表取締役社長：三澤 岳史）は、2025年10月1日付で「AIM CRAFTS株式会社」（以下、エームクラフツ）へ商号を変更いたしましたのでお知らせいたします。
１．商号変更の目的
当該子会社の商号をエームサービスグループとして統一性を持たせた名称へ改称することで、グループ企業としての一体感の醸成を図り、お客様からの認知度と信頼感を高めるため。
２．当該子会社の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2462/119147/119147_web_1.png
■エームサービス株式会社について
オフィス・工場をはじめ、病院・社会福祉施設、学校、スポーツスタジアムなどでフードサービスを展開。“「食」から日本の未来を支えます。”のコーポレートスローガンのもと、グループで全国約3,500カ所にて、1日約140万食を提供するとともに、全国のオフィスや施設などにコーヒーをはじめとしたリフレッシュメントサービスを通じて、快適で働きやすい環境づくりのサポートをしています。
会社名 ： エームサービス株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 小谷 周
所在地 ： 〒107‐0052 東京都港区赤坂2－23－1 アークヒルズフロントタワー
設 立 ： 1976年5月
株 主 ： 三井物産株式会社(100%)
事業内容 ： 企業のオフィス・工場や病院・社会福祉など幅広い施設における
フード及びサポートサービス、リフレッシュメントサービス
URL ： https://aimservices.co.jp/
